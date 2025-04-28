يبحث عدد كبير من المصريين عن مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي وذلك حتي يتسني لهم شراء مستلزماتهم وقضاء حوائجهم.

ومن جانبها، أعلنت أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي وكذلك مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية في جميع المحافظات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشفت وزيرة التنمية المحلية عن مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مؤكدة أنها تتم وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفى.

غلق المحلات التجارية

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي ستكون في تمام الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتي الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية، وستفتح أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك تلك الموجودة بالمولات التجارية فتفتح يومياً من الساعة 5 صباحاً وحتي الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص مواعيد فتح وغلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتبدأ العمل يومياً من الساعة 8 صباحًا حتي الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتى يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، كما يستثنى القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، بالإضافة إلي المحال ذات الطابع الليلي كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية

وتأتي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم العمل بالمحال التجارية بما يضمن انضباط المنظومة التجارية والخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية للدولة.

وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بضرورة متابعة تطبيق المواعيد الصيفية بكل حزم

ووجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بضرورة متابعة آليات تطبيق مواعيد عمل المحال التجارية والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بالمواعيد الجديدة، مع القيام بالحملات اللازمة من قبل لجان المتابعة في المدن والمراكز والأحياء، للتأكد من التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين.

وزيرة التنمية المحلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ العامة بالوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، مناشدة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

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