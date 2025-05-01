اضطراب حالة الطقس اليوم الخميس 1 مايو 2025.. رياح وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس اليوم.. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بيانًا، حول توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 1 مايو 2025، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد أجواء مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلًا، فيسود طقس معتدل أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب المناطق.

ويستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس اليوم كما جاء في بيان الأرصاد.

طقس اليوم وتحذيرات من سقوط أمطار

حذّرت هيئة الأرصاد من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون الأمطار متقطعة على فترات، ما يستوجب الحذر عند قيادة السيارات في تلك المناطق.

العاصفة الترابية

هل انتهت العاصفة الترابية؟

وحول استمرار تأثر البلاد بـ العاصفة الترابية خلال طقس اليوم، أوضحت الأرصاد أنه تشهد مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد نشاطًا في حركة الرياح على فترات متقطعة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات طفيفة في بعض الأنشطة الخارجية أو انخفاض نسبي في درجات الحرارة المحسوسة.

حالة البحر المتوسط

حركة الملاحة البحرية

أوضحت الأرصاد أن حركة الملاحة في البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 2 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وفي البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المحافظات

أشار بيان هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة اليوم جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 26° | الصغرى 17°

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21° | الصغرى 13°

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: العظمى 30° | الصغرى 21°

شمال الصعيد: العظمى 28° | الصغرى 14°

جنوب الصعيد: العظمى 34° | الصغرى 18°

حالة الطقس غدًا الجمعة 2 مايو

من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط رياح على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل ستظل مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، بينما تستمر الأجواء حارة على جنوب الصعيد، ومعتدلة على السواحل الشمالية الغربية.

ليلاً، يستمر الطقس معتدلًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

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