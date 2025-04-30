محافظ سوهاج يرفع الاستعداد القصوى تحسبًا للعاصفة الخماسينية وسوء الطقس

في استجابة عاجلة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، وكذلك في القطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة، تحسبًا لتأثر المحافظة بالمنخفض الجوي الخماسيني المتوقع أن يضرب البلاد بدءًا من الأربعاء 30 أبريل.

وأشار المحافظ إلى أن الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من نشاط رياح محملة بالأتربة والرمال، قد تصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، مع توقعات بانخفاض الرؤية الأفقية، خاصةً على الطرق الزراعية والصحراوية، إلى جانب احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويقدم لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفعيل غرفة الأزمات وتنسيق شامل

وأكد "سراج" على ضرورة تفعيل غرفة الأزمات والكوارث بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، مع التنسيق المستمر بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وكافة القطاعات الخدمية، لرصد الحالة الجوية أولًا بأول وتلقي أي بلاغات طارئة من المواطنين والتعامل الفوري معها.

كما شدد المحافظ على مراجعة جاهزية فرق الطوارئ والمعدات الخاصة بالتدخل السريع ومواجهة الأزمات، والتأكد من توفر أدوات الإغاثة والمهمات الأساسية للتعامل مع المواقف الحرجة، وتكليف الإدارات المختصة بالمرور بمراقبة الطرق السريعة والفرعية وتحديد الطرق البديلة في حال إغلاق أي منها نتيجة العاصفة.

دعوة المواطنين للحيطة والحذر

ناشد محافظ سوهاج المواطنين، خاصة سائقي السيارات وقائدي المركبات، الالتزام التام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة، خصوصًا خلال الليل وساعات الصباح الأولى، لتجنب الحوادث وحفاظًا على سلامة الجميع.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة استباقية شاملة تهدف لتقليل تأثير العاصفة الجوية على الحياة العامة وحماية الأرواح والمنشآت، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال فصل الربيع.

التحضيرات الوقائية وتأثير العاصفة على القطاعات المختلفة

في إطار التحضيرات المكثفة، شدد محافظ سوهاج على أهمية مراجعة استعدادات كافة القطاعات الحيوية مثل الصحة، الكهرباء، والمياه لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الجوية السيئة ،وتم اتخاذ تدابير وقائية خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية لتأمين المرضى في حال حدوث أي تقلبات مفاجئة في الطقس، مثل توفير كميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تم التأكيد على تأمين شبكة الكهرباء من خلال التأكد من جاهزية فرق الصيانة، التي ستكون في حالة تأهب لمواجهة أي انقطاعات محتملة بسبب الرياح القوية، وبدورها، تم تكثيف حملات النظافة في المناطق الحيوية لضمان عدم تراكم الرمال والأتربة التي قد تعيق حركة المرور أو تسبب أضرارًا للبنية التحتية.

اقرأ أيضا : وزير الكهرباء يجدد الثقة للمهندس جابر الدسوقي لرئاسة الشركة القابضة لـ3 سنوات

ننشر تفاصيل إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء





