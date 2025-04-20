محافظ سوهاج يُكلف وكيل وزارة الإسكان برئاسة لجنة استئناف أعمال البناء بالمحافظة

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، برئاسة اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء، وأوضح المحافظ أن اللجنة تتولى مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستئناف أعمال البناء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يقلل من أعباء الانتظار على المواطنين، ويستعرض الموجز التفاصيل.

أهمية اللجنة في الاستثمار العمراني



وأكد محافظ سوهاج دكتور عبد الفتاح سراج على أهمية دور اللجنة فى تحسين بيئة الاستثمار العمراني، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءازت البناء يسهم في تحقيق التوسع العمراني المنضبط، ويعزز فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري.

توجيهات محافظ سوهاج



وشدد محافظ سوهاج دكتور عبد الفتاح سراج على أهمية قيام اللجنة بعملها بكفاءة وشفافية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

دعوة للمواطنين من قبل محافظ سوهاج



وناشد محافظ سوهاج دكتور عبد الفتاح سراج جميع المواطنين الراغبين فى استئناف أعمال البناء بتقديم طلباتهم للجنة بعد إعادة تشكيلها لسرعة اتخاذ الإجراءات والبت فى طلباتهم وفقاً للمعايير والضوابط.

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