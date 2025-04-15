محافظ سوهاج يعقد لقاءًا جماهيريًا أسبوعيًا لحل شكاوى وطلبات المواطنين مباشرة

في إطار حرص الدولة على دعم التواصل المباشر مع المواطنين، عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح التنفيذية المختلفة، في لقاء اعتادت عليه المحافظة كل أسبوع، بهدف حل مشكلات المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

طلبات متعددة من مختلف مراكز المحافظة

وشهد اللقاء إقبالًا ملحوظًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث توافدت أعداد كبيرة لعرض شكاواهم ومشكلاتهم، والتي تنوعت بين الجوانب الصحية والاجتماعية والخدمية.

وقد شملت الطلبات:

توفير فرص عمل في القطاع الخاص

الحصول على مساعدات مالية واجتماعية

العلاج على نفقة الدولة

استخراج معاشات "تكافل وكرامة"

إقامة أكشاك

توفير وحدات سكنية

دعم ذوي الإعاقة

تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم

توجيهات فورية وحلول على أرض الواقع

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء أن المحافظة حريصة على تفعيل مبادئ الشفافية وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطن هو أقرب الطرق لفهم الواقع الحقيقي لاحتياجاتهم.

وقد أصدر المحافظ توجيهاته إلى مسؤولي الجهات المعنية بسرعة فحص الحالات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

التزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأوضح أن بعض الطلبات تمت الاستجابة لها بشكل فوري، بينما أُحيلت طلبات أخرى إلى اللجان المختصة لدراستها قانونيًا وإداريًا، كما أشار إلى أن دور المسؤول لا يقتصر على المكاتب، بل يشمل النزول للميدان ومقابلة المواطنين مباشرة.

استمرار اللقاءات كأداة للتفاعل المجتمعي

وأكد المحافظ أن هذه اللقاءات الجماهيرية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تشدد على تحسين الخدمات، وتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة التنفيذية.

وفي ختام اللقاء، وجه سراج الشكر لجميع الجهات الحاضرة، مؤكدًا استمرار اللقاءات الأسبوعية كمنصة حقيقية لحل المشكلات اليومية للمواطنين.

استجابة إنسانية لحالات عاجلة خلال اللقاء

وخلال اللقاء، حرص محافظ سوهاج على الاستماع بنفسه لعدد من الحالات الإنسانية، خاصة كبار السن وذوي الهمم، موجّهًا بتوفير الدعم اللازم لهم فورًا، كما استجاب لطلب مواطنة تلتمس المساعدة لعلاج نجلها على نفقة الدولة، ووجّه بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتضمنت الاستجابات الفورية أيضًا توفير فرصة عمل لأحد الشباب من أبناء مركز البلينا بإحدى شركات القطاع الخاص، بعد فحص مؤهلاته وموقفه من التجنيد، مما لاقى ارتياحًا واسعًا من الحضور الذين ثمّنوا هذا التفاعل السريع من المحافظ والأجهزة المعنية.

اقرأ أيضا : محطة أمونت للرياح برأس غارب.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

بدء التشغيل التجريبي لمشروعي صرف صحي بيت خلاف وبيت علام في سوهاج





