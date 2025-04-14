بدء التشغيل التجريبي لمشروعي صرف صحي بيت خلاف وبيت علام في سوهاج

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم إشارة بدء التشغيل التجريبي لمشروعي صرف صحي بيت خلاف وبيت علام في مركز جرجا، بتكلفة إجمالية بلغت 466 مليون جنيه، وتأتي هذه المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى المصرية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل مشروع صرف صحي بيت خلاف

بدأت الجولة بزيارة محطة رفع صرف صحي بيت خلاف، حيث اطلع المحافظ على تفاصيل المشروع الذي يشمل محطة رفع بسعة 525 لترًا لكل ثانية على مساحة 1778 مترًا مربعًا، كما يضم المشروع شبكة انحدار بطول 22.7 ألف متر وخط طرد بطول 9.1 ألف متر، وبتكلفة تقدر بحوالي 210 مليون جنيه، سيوفر المشروع خدمة الصرف الصحي لـ 18 ألف مواطن في القرية.

مشروع صرف صحي بيت علام

بعد ذلك، توجه المحافظ إلى مشروع صرف صحي بيت علام، الذي تم تصميمه لتلبية احتياجات المنطقة، حيث تبلغ طاقته التصميمية 624 لترًا لكل ثانية على مساحة 2242 مترًا مربعًا، والمشروع يتضمن شبكة انحدار بطول 28.2 ألف متر وخط طرد بطول 10.5 ألف متر، بتكلفة إجمالية 256 مليون جنيه.

أهمية مشروعات حياة كريمة

أكد محافظ سوهاج على أهمية مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية، وخاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق العامة، وأضاف أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين ورفع جودة الحياة في المناطق الريفية.

حضور المسؤولين

رافق محافظ سوهاج خلال الجولة كل من المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالإضافة إلى هلال ذكي، رئيس مركز ومدينة جرجا.

وتعد هذه المشروعات جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية في القرى المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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