وزيرة التنمية المحلية..إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد مشادة مع نائب المحافظ

في خطوة حاسمة تؤكد على أهمية الانضباط داخل مؤسسات الدولة، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة السكرتير العام لـ محافظة سوهاج، وذلك على خلفية مشادة كلامية وقعت بينه وبين نائب المحافظ أثناء افتتاح مسجد الكوامل صباح الجمعة، في حضور عدد من المسؤولين التنفيذيين، ويستعرض الموجز تفاصيل الأزمة.

تحقيقات عاجلة ومذكرة رسمية من محافظ سوهاج

جاء القرار الوزاري بعد إجراء تحقيقات عاجلة من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث تلقّت الوزيرة مذكرة رسمية من اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، تضمنت تفاصيل الواقعة التي شهدها محيط المسجد بعد أداء الصلاة، في حضور قيادات محلية وعدد من الشخصيات العامة.

المذكرة وصفت الواقعة بأنها "تجاوز غير مقبول"، وأشارت إلى أن ما حدث لا يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي ولا مع القيم المهنية التي يجب أن تسود داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا خلال مناسبة دينية وفي بيت من بيوت الله.

الوزيرة: لا تهاون مع أي تجاوز في حق الوظيفة العامة

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض عن استيائها الشديد مما بدر من السكرتير العام، واصفة التصرف بأنه غير لائق ولا يراعي حرمة المساجد، مشددة على أن الاحترام المتبادل والانضباط الوظيفي من الثوابت التي لا يمكن التغاضي عنها داخل أجهزة الإدارة المحلية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تؤمن بأن السلوك الوظيفي السليم هو جزء لا يتجزأ من أداء الواجب، وأن أي خروج عن هذا الإطار سيقابل بإجراءات صارمة وفورية، مؤكدة أن الحفاظ على صورة الموظف العام والانضباط المهني يجب أن يكون على رأس أولويات كل قيادة محلية.

رسالة واضحة: احترام القيم المهنية والانضباط أساس العمل الحكومي

قرار الإقالة يُعد رسالة واضحة من وزارة التنمية المحلية بأن هيبة الدولة تبدأ من احترام موظفيها لقواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالقيم المؤسسية، وأكدت الوزيرة أن أي سلوك يتنافى مع تلك القيم، سواء داخل مقار العمل أو في المناسبات الرسمية، سيتم التعامل معه دون تهاون، حفاظًا على صورة الجهاز الإداري للدولة أمام المواطنين.

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