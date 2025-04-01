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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

محافظ سوهاج يُكلف بتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس والأجرة خلال إجازة العيد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تكثيف الرقابة لمنع زيادة تعريفة الركوب.. كلف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف سيارات السرفيس الداخلي والأجرة بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان تحقيق الانضباط ومنع أي زيادة غير مبررة في تعريفة الركوب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ويرصد الموجز التفاصيل. 

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حملات مرورية لضبط المخالفات


شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المواقف والطرق العامة لمنع استغلال المواطنين من قبل السائقين المخالفين، كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات يتم رصدها، مع التأكيد على تواجد نائب لرئيس المدينة على مدار اليوم لمتابعة سير العمل بالمواقف والتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المواطنين.

تنفيذ التوجيهات ورصد المخالفات


تنفيذاً لهذه التوجيهات، شنت الوحدات المحلية، اليوم، حملات بمختلف مواقف السرفيس والأجرة بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، وقد أظهرت المتابعة انتظام سير العمل في معظم المواقف.

ضمان توافر وسائل المواصلات خلال الذروة


أكد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لحركة النقل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر وسائل المواصلات المناسبة، خاصة خلال أوقات الذروة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المحددة.

تشديد الرقابة المرورية على الطرق الرئيسية


في سياق متصل، وجه المحافظ بتكثيف الدوريات المرورية على الطرق الرئيسية والميادين العامة لضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يساهم في تحقيق أقصى درجات الانضباط وتقليل حوادث الطرق.

خطة متكاملة لضبط الأسواق والخدمات العامة خلال العيد


تأتي هذه التوجيهات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأسواق والخدمات العامة خلال عطلة العيد، مع الحرص على توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان راحة المواطنين أثناء تنقلاتهم خلال أيام العيد.

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