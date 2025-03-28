محافظ سوهاج يفتتح مسجد عبد الرحمن بن أبي بكر بقرية كوم اشقاو بطما

حضور قيادات المحافظة في الافتتاح.. افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم مسجد "عبد الرحمن بن أبي بكر" بقرية "كوم اشقاو" التابعة لمركز طما، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ويرصد الموجز تفاصيل الافتتاح.

مشاركة نواب البرلمان والقيادات الدينية

كما حضر الافتتاح الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، والنائب نشأت فؤاد عضو مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد جلال أبوالدهب أعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب أحمد سنجر رئيس مجلس ومدينة طما، بالإضافة إلى لفيف من علماء الأزهر والأوقاف وأهالي القرية.

خطبة الجمعة وأهمية المسجد الجديد

ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة متحدثًا عن فضل شهر رمضان الكريم، وأهمية استغلال الأيام الأخيرة به، وضوابط إخراج زكاة الفطر. ويعد مسجد "عبد الرحمن بن أبي بكر" إضافة هامة للمساجد بالمنطقة، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الأهالي من المصلين في القرية والمناطق المجاورة، وقد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية.

محافظ سوهاج يشيد بدور المساجد

أكد محافظ سوهاج على أهمية دور المساجد في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الدينية الصحيحة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المشروعات الدينية والتعليمية، بما يخدم المواطن السوهاجي ويساهم في نشر القيم الروحية والإنسانية.

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