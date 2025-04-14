تفاصيل استعدادات الجيزة لـ موسم توريد القمح 2025.. إليك موعد صرف مستحقات المزارعين

موسم توريد القمح 2025.. أكدت محافظة الجيزة عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وسط متابعة مستمرة وتنسيق مشترك مع كافة الجهات المعنية.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل استعدادات الجيزة لاستقبال موسم توريد القمح 2025

وقال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إن القمح يُعد محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في التعامل معه، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد، من خلال متابعة ميدانية على مدار الساعة لضمان سير العمل بسلاسة وانضباط.

استعدادات الجيزة لموسم توريد القمح 2025

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي ناقش استعدادات المحافظة لاستقبال توريد القمح 2025 وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن المساحة المزروعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا العام بلغت 29,149 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2025 وحتى 15 أغسطس 2025، وفقًا للضوابط المعتمدة من وزارة التموين.

توريد القمح

مواقع تخزينية لتغطية التجمعات الزراعية

خصصت المحافظة 10 مواقع تخزينية موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن بسعة إجمالية 250 ألف طن، لتغطية كل التجمعات الزراعية وتيسير عمليات النقل والتسليم.

وشدد المحافظ على ضرورة تجهيز هذه المواقع من حيث المداخل والمخارج، وتوفير وسائل الحماية والأمان، إلى جانب تعليق لافتات واضحة بمواعيد العمل وأرقام الشكاوى، والتأكيد على وجود أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع.

صرف مستحقات المزارعين

وجه المحافظ أيضًا بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، مع قصر دخول المواقع التخزينية على السائق والمزارع صاحب المحصول فقط حفاظًا على الانضباط داخل أماكن التوريد.

القمح

تيسيرات النقل والسلامة العامة

كما كلف رؤساء المراكز والمدن بالحفاظ على نظافة محيط الصوامع والشون، وإجراء صيانة مستمرة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للمواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة، وتمهيد الطرق لتسهيل النقل الثقيل، مع مراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين السلامة العامة.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين أن المحافظة شكلت لجان استلام وفرز في جميع المواقع التخزينية، برئاسة ممثل من التموين وعضوية ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة والجهة المسوقة والجمعية الزراعية. وتشمل المواقع المخصصة: بنكر الهرم، صومعة مطحن الهرم، صومعة مطحن أوسيم، بنكر أوسيم، مركز تجميع شونة أوسيم، مركز تجميع الصف ٤، صومعة إمبابة، صومعة برقاش، صومعة بني سلامة، صومعة أطفيح.

ودعت مديرية التموين كافة المزارعين إلى توريد القمح مباشرة إلى المواقع المعتمدة لتقليل حلقات التداول والحصول على أعلى سعر، حيث تم تحديد سعر الأردب بدرجة نظافة 23.5 بمبلغ 2200 جنيه.

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