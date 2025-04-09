الجيزة تطلق قافلة طبية مجانية لأمراض الرمد غدًا.. إليك التفاصيل

تطلق محافظة الجيزة قافلة طبية متخصصة في أمراض الرمد، تنظمها مديرية الشؤون الصحية، وذلك غدًا الخميس الموافق 10 أبريل 2025 بمستشفى أطفيح المركزي، في إطار الجهود المستمرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويرصد الموجز في السطور التالية كافة تفاصيل قافلة الرمد بحسب ما جاء في بيان محافظة الجيزة اليوم.

أكدت المحافظة أن قافلة الرمد تقدم خدمات الكشف الطبي المجاني، إلى جانب إجراء لجان ثلاثية لتقييم الحالات التي تستدعي التدخل الجراحي، مثل عمليات إزالة المياه البيضاء، وعلاج الجلوكوما، وأمراض الشبكية والحقن الشبكي، وذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص من مستشفى رمد إمبابة، يضم أربعة أطباء أخصائيين في طب وجراحة العيون، وفني بصريات، وإداري، بإشراف مدير المستشفى ومنسق الرمد بالمديرية.

قافلة طبية

تقديم خدمات طبية مجانية بمحافظة الجيزة

من جانبه، شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم القوافل الطبية والمبادرات الصحية التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع مراكز المحافظة، وعلى رأسها أطفيح.

جولة محافظ الجيزة بالمستشفيات

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والتنظيمي للقافلة الطبية، لضمان تسهيل عمل الفرق الطبية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأطفيح والصف

وفي سياق متصل، عقد محافظ الجيزة اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي شملت 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

وخلال الاجتماع، استعرض النجار نسب تسليم المشروعات المنتهية بنسبة تنفيذ 100%، والتي شملت:

102 مشروعًا بقطاع التعليم (إنشاء، إحلال كلي، تطوير شامل).

43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة (إنشاء وتطوير مراكز الشباب).

11 مجمعًا حكوميًا خدميًا، و11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا.

33 مكتب بريد مجهز بالكامل، و16 وحدة إسعاف متكاملة.

6 نقاط شرطية، و10 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعي.

بالإضافة إلى إنشاء وحدات صحية جديدة لخدمة القرى المحرومة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تُمثل نقلة حضارية حقيقية في حياة المواطنين، وتُجسّد رؤية الدولة لتحقيق تنمية متكاملة تركز على التعليم والصحة والخدمات.

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