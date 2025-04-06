محافظ الجيزة يصدر توجيهات عاجلة بشأن تقنين أراضي أملاك الدولة.. إليك التفاصيل

ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة.. كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب رؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بـ أبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، عن آخر مستجدات موقف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وبحث سبل الدفع بمعدلات الإنجاز.

ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل اجتماع محافظ الجيزة وأبرز توجيهاته بشأن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

اجتماع محافظ الجيزة

ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لكونه من الملفات الحيوية التي تهدف إلى استعادة حقوق الدولة وحماية أملاك الشعب. وأشار إلى أن المتابعة المستمرة للملف تؤكد مدى الجدية في التعامل مع حالات التعدي والعمل على تثبيت ملكية المواطنين الجادين وفقًا للقانون.

استعراض موقف التقنين ومعدلات الأداء

شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لتقرير حول موقف التقنين واسترداد أراضي الدولة، وكذلك معدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المحافظة. وتم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال التعاقدات الخاصة بالطلبات المستوفاة للشروط القانونية.

توجيهات محافظ الجيزة حول تقنين أراضي أملاك الدولة

وجه المحافظ بسرعة إنهاء العقود لجميع الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين الجادين ويُعزز من معدلات الإنجاز. كما شدد على ضرورة عرض تقارير يومية بشأن ما تم إنجازه في هذا الملف، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الجادين.

التزام بالخطة الزمنية وعقد اجتماعات دورية

أوضح المهندس عادل النجار ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للبت في طلبات التقنين، وإنهاء كل الطلبات المستوفاة طبقًا لأحكام القانون. كما أصدر توجيهًا بعقد اجتماع أسبوعي دوري لمتابعة أعمال اللجان المشكلة وتقييم معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

شارك في الاجتماع كل من محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، وكذلك ممثلي سوق الجملة وأملاك الدولة.

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