محافظ الجيزة يوجه بإنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة ويحدد إجراءات صارمة لغير الجادين

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع مع المسؤولين المعنيين، ويأتي هذا في إطار الجهود الحكومية لاستعادة الأراضي المملوكة للدولة والتصدي للتعديات غير القانونية، مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التقنين.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية آخرمستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالجيزة.

إجراءات عاجلة لإنهاء ملف التقنين

ووجه المحافظ بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء الملفات المستوفاة للشروط، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد غير الجادين.



وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتحديد مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال المتعلقة بتقنين الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وحقوقها.

اجتماع محافظ الجيزة

الالتزام بالقانون

أكد المهندس عادل النجار أهمية متابعة العقود بدقة والتأكد من الالتزام بأحكام القانون، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد أراضيها، لكنها في نفس الوقت تسعى لدعم المواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات التقنين.

شدد محافظ الجيزة على أهمية تسريع معدلات الأداء وتقديم الدعم اللازم لإنهاء الأعمال المتبقية.

اجتماعات دورية للجنة تقنين الأراضي

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بتقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري حتى الانتهاء من كافة الملفات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضمان حقوقها مع احترام حقوق المواطنين.

اجتماع محافظة الجيزة

في سياق آخر، وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بتكثيف الرقابة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع العشوائيات، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم التهاون في التصدي لهذه الظاهرة، كما طالب النجار رؤساء المراكز والمدن بمتابعة مستمرة على مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، والتعامل معها فورًا بالتنسيق مع وحدات المتغيرات المكانية.

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