جـ.ـريمة سوهاج.. رجل يعـ.ـتدي على طليقته بسلاح أبيض لرفضها العودة إليه

جـ ـريمة سوهاج.. شهدت محافظة سوهاج حادثًا مأساويًا أثار حالة من الجدل والغضب، حيث أقدم رجل أربعيني يعمل نقّاشًا على الاعتداء على طليقته مستخدمًا ساطورًا، مسببًا لها إصابات بالغة، وذلك بعد أن رفضت العودة إليه رغم جلسة الصلح التي تمّت بينهما، ويرصد الموجز تفاصيل الجـ.ـريمة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق في الحادث.



تفاصيل الحادث المروّع

تلقّت مديرية أمن سوهاج بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام رجل بالاعتداء الوحشي على طليقته داخل شقتها في شارع المحطة بدائرة قسم أول سوهاج، مستخدمًا سلاحًا أبيض، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتحقق من الواقعة وضبط الجاني.

وبعد معاينة مسرح الجريمة، تبين أن الضحية، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 32 عامًا، تعرضت لإصابات خطيرة، شملت جروحًا قطعية في الوجه واليد، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج، فيما لم تكن حالتها الصحية تسمح باستجوابها وقت وقوع الحادث.

جريمة سوهاج

خلفيات جريمةسوهاج ودوافع الجاني

كشفت تحقيقات النيابة العامة في سوهاج أن الجاني، وهو نقّاش يبلغ من العمر 42 عامًا، كان متزوجًا من الضحية قبل أن ينفصلا إثر اكتشافه أنها على علاقة بشخص آخر.

وبعد محاولات لإصلاح الخلافات بينهما من خلال جلسة صلح، رفضت الزوجة العودة إلى منزله، ما دفعه إلى تنفيذ اعتدائه الوحشي عليها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بأنه لم يكن ينوي قتلها، لكنه فقد أعصابه بعد أن أصرت على رفض العودة إليه، فأقدم على التعدي عليها بآلة حادة كرد فعل على رفضها المصالحة.

تحرّك سريع من الأجهزة الأمنية

عقب تلقي البلاغ، وجّه اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم خلال وقت قياسي.



تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الجاني إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

إجراءات النيابة العامة ومصير القضية

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، حيث طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، مع تأجيل استجوابها لحين تحسّن حالتها.

كما قررت استكمال التحقيقات مع المتهم لكشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الجريمة ودوافعه الحقيقية.

ومن المتوقع أن توجه النيابة للمتهم تهمًا جنائية جسيمة تتعلق بالشروع في القتل واستخدام سلاح أبيض في الاعتداء، والتي قد تؤدي إلى عقوبات مشددة وفقًا للقانون المصري.

أثارت جـ ـريمة سوهاج حالة من الصدمة والاستنكار بين أهالي سوهاج، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد العنف الأسري لحماية الضحايا من مثل هذه الجرائم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات القضية والوصول إلى حكم قضائي يُحقق العدالة.

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