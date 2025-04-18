بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين 2025 تنطلق من محافظة سوهاج رسميًا

في مشهد يجسد التكاتف المجتمعي والدعم الحقيقي لذوي الهمم، افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات بطولة كأس مصر لكرة الهدف لرياضات المكفوفين 2025 للرجال والسيدات، والتي تُقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري بنادي الإيمان لذوي الإعاقة، وذلك في إطار مبادرة محافظة سوهاج الرائدة "نحو مجتمع دامج".

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تنظيم مشترك وحضور رسمي بارز

تنظم البطولة إدارة شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وتأتي تحت إشراف مباشر من القيادة التنفيذية بالمحافظة، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات التنفيذية البارزة، من بينهم العميد نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين.

مشاركة واسعة من أندية الجمهورية

تشارك في البطولة 16 فريقًا من مختلف المحافظات، من أبرزها:

نادي الإسماعيلي

نادي الاتحاد

نادي المستقبل بالإسكندرية

نادي السكة الحديد

نادي أسوان

نادي دمنهور

نادي النصر بأسيوط

وتعكس هذه المشاركة الواسعة مدى الاهتمام المتنامي برياضات المكفوفين في مختلف أقاليم الجمهورية.

كلمة المحافظ: الرياضة رسالة ودعم للمجتمع

أعرب محافظ سوهاج عن فخره الكبير باستضافة المحافظة لهذا الحدث الوطني الرياضي، مشيرًا إلى أن انطلاق البطولة من سوهاج هو تأكيد على سعي الدولة لتعزيز الدمج المجتمعي، كما أثنى على مجهودات الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، والقائمين على تنظيم البطولة.

رسالة البطولة: نحو مجتمع دامج ومتكامل

أكد المحافظ أن هذه البطولة لا تقتصر على التنافس الرياضي فقط، بل تحمل رسالة مجتمعية هامة وهي تحقيق الدمج الكامل لذوي الهمم داخل نسيج المجتمع ،كما شدد على أن محافظة سوهاج ستظل داعمة ومساندة لكل المبادرات التي تسعى لبناء الإنسان وتعزيز قيم المساواة والتكافؤ.

أثر البطولة على الوعي المجتمعي ودعم ذوي الإعاقة

تمثل بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين خطوة ملموسة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على قدراتهم ومواهبهم ،كما تُعد هذه الفعاليات الرياضية وسيلة فعّالة لإحداث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع تجاه ذوي الهمم، حيث تفتح المجال أمامهم للمشاركة الفعّالة والاندماج الكامل في الحياة العامة ،وتشجع مثل هذه البطولات الجهات الحكومية والمؤسسات على تبني المزيد من السياسات الداعمة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين هذه الفئة المهمة من أفراد المجتمع من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء الوطن.

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