رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات ورشة العمل الأولى لتحالف إقليم الإسكندرية

افتتح الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، فعاليات ورشة العمل الأولى لتحالف إقليم الإسكندرية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وحضر الافتتاح الدكتور حازم الديب ـ نائب محافظ البحيرة، الأستاذ الدكتورة ياسمين عبد المنعم - منسق مبادرة تحالف وتنمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وممثلي جامعات "الإسكندرية، برج العرب التكنولوجية، فاروس، العلمين الدولية، المصرية اليابانية، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية ببرج العرب، المعهد العالى لعلوم البحار"، ونواب رئيس جامعة دمنهور، عمداء ووكلاء الكليات، لفيف من وكلاء الوزارات، المهندس أيمن عيسى- ممثلا عن غرفة الصناعة، وممثلي مجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني المعنية.

والموجز يكشف التفاصيل

وذلك في إطار حرص جامعة دمنهور على الالتزام برسالتها التنموية والمجتمعية، وسعيها الدائم لتكامل الجهود مع مؤسسات الدولة من أجل خدمة المجتمع و تحقيق تنمية شاملة و تكاملية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

ترابيس "المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" خطوة غير مسبوقة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد الوطني

دعم التحالفات في بناء التنمية الشاملة

أشار المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع

تعزيز الحوار البنَّاء بين القطاعات المختلفة

أعرب "رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بتنظيم ورشة العمل، كفرصة لتعزيز الحوار البنَّاء بين القطاعات المختلفة (حكومية، خاصة، أكاديمية، مجتمع مدني)، لوضع خطط عملية تستثمر هذه الإمكانات، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية" تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية تدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية المبادرة في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، لافتا إلى أنَّ هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر «التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال»، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدا أن الجامعة بما تمتلكه من خبرات علمية، وبشرية، وبحثية، ستكون عنصرًا فاعلًا في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

جامعة دمنهور

أكد نسعى من خلال تحالف إقليم الإسكندرية أن نحقق تجربة فعلية رائدة في خلق فرص عمل مستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي

تحالف إقليم الإسكندرية

وأضاف أن تحالف إقليم الإسكندرية، الذي تم وفقاً لرؤية مصر 2030 تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية؛ لتعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي، كعامل فعال في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى، يتيح فرصة هائلة لتعزيز التعاون بين محافظات الإقليم (الإسكندرية، البحيرة، ومطروح)، لتحقيق تنمية شاملة تُلامس احتياجات المواطن وتُسرع من وتيرة التقدم، و سيمثل بإذن الله محركا محليا فعالا للتنمية الاقتصادية، ومركزا متقدما للابتكار، ومنصة حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ بما يحقق تجربة فعلية رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

وأضاف منسق تحالف وتنمية بجامعة دمنهور نسعى إلى توحيد الرؤى لتحقيق التكامل بين محافظات إقليم الإسكندرية

أوضحت الأستاذ الدكتورة إيمان العرجاوي ـ منسق تحالف وتنمية بجامعة دمنهور أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤى لتحقيق التكامل بين محافظات إقليم الإسكندرية، و استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة "سياحة- زراعة- صناعة ـ طاقة ، دعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب، فضلا عن تعزيز دور البحث العلمي في حل التحديات التنموية.

استعراض محاور المبادرة وآليات العمل

خلال ورشة العمل ، تم استعراض محاور المبادرة وآليات العمل المقترحة، مع مناقشة آفاق التعاون بين الجامعة والجهات الشريكة في تنفيذ الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الدراسات البحثية والاستشارات الفنية اللازمة لتحديد أولويات التنمية في المناطق المستهدفة.

رئيس جامعة دمنهور

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، حيث أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي.

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