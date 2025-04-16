محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح تتفقد أعمال التوريد بصومعة زاوية غزال

قامت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة بدء موسم توريد القمح المحلى بالبحيرة وتفقدت صومعة زاوية غزال بدمنهور ، وتابعت أعمال الاستلام والتخزين بالصومعة، التي تُعد من أحدث نقاط التخزين الاستراتيجية بالمحافظة، وتبلغ سعتها التخزينية 60,000 طن.

وتعمل بأنظمة إلكترونية متطورة تضمن دقة الاستلام وجودة التخزين ، ويتابع الموجز تفقد محافظ البحيرة توريد القمح اليوم .

موسم توريد القمح

كما تابعت أعمال لجنة الاستلام المختصة بتحديد درجة النقاوة فى موسم توريد القمح ، وعمليات التفريغ وميزان البسكول، بالإضافة إلى غرفة التحكم الآلي بالصومعة، مشيدة بجاهزية الصومعة وكفاءة العاملين بها.

استعدت مبكرًا لموسم التوريد

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة استعدت مبكرًا لموسم التوريد، بمشاركة كافة الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ خطة شاملة شملت أعمال صيانة ورفع كفاءة وتطهير وتعقيم الوحدات التخزينية، بما يضمن جاهزيتها الفنية والصحية لاستقبال المحصول.

محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح

واشارت إلى أن المحافظة استقبلت فى اليوم الاول من الموسم أمس الثلاثاء نحو 7000 طن من القمح، في مؤشر إيجابي على التفاعل الكبير من قبل المزارعين، وحرصهم على الالتزام بتوريد المحصول في التوقيتات المحددة.

مؤكدة على استمرار أعمال التوريد والمتابعة مستمرة بكافة مراكز ومدن المحافظة

كما أوضحت بلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام نحو 307 ألف فدان وتم تجهيز 36 شونة وصومعة بطاقة استيعابية تزيد عن 487 ألف طن، لاستقبال الكميات المتوقعة من محصول القمح هذا العام، مع التاكيد على خلق مناخ تنافسي لزيادة حجم التوريدات وتجاوز المستهدف هذا العام.

محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح

سعر التوريد 2200 جنيه للأردب

وأكدت المحافظ أن سعر التوريد الرسمي تم تحديده بـ 2200 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم، مشددة على أن البحيرة تواصل أداء دورها الريادي باعتبارها "سلة غذاء مصر"، ومحورًا رئيسيًا في دعم الأمن الغذائي القومي من خلال إنتاج وتوريد المحاصيل الاستراتيجية.

تشكيل لجان لفرز واستلام القمح

كما تم تشكيل لجان لفرز واستلام القمح بكافة المواقع على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المسوقة الرئيسية المعتمدة، وذلك على النحو التالي:

- البنك الزراعي المصري عدد 20 مركز تجميع بسعة إجمالية 101 ألف و870 طن.

- شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عدد 2 صومعة و10 مراكز تجميع بسعة إجمالية 205 ألف و600 طن.

- الشركة المصرية للصوامع عدد 4 صوامع بسعة إجمالية 180 ألف طن.

أسعار توريد القمح هذا العام

حيث سيتم التوريد وفقًا للأسعار التالية:

2200 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

2150 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 23 قيراط.

2100 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

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