أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على دعم محافظة البحيرة لكافة المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة من ذوى الهمم ، مشيدةً بالدور الفاعل للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز جهود التنمية الشاملة بمحافظة البحيرة ، ويعرض الموجز احتفالية محافظة البحيرة لتوزيع 440 جهازًا من المعينات السمعية والبصرية.

دعم الفئات الأكثر احتياجا

أعربت محافظ البحيرة عن تقديرها للدور الفاعل الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما من خلال تنظيم القوافل الطبية وتقديم أجهزة المعينات السمعية والبصرية، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين حياة المستفيدين ودمجهم في المجتمع

وقدم وفد "إي أند مصر اتصالات" درع المؤسسة إلى محافظ البحيرة تقديرًا لدورها وتعاونها المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

هذا وقد شهد اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، الاحتفالية التى أقيمت اليوم بمجمع دمنهور الثقافى لتوزيع 440 جهازًا من المعينات السمعية والبصرية

وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، بالإضافة إلى مسؤولي شركة "إي أند مصر اتصالات"، وعدد كبير من الأطفال والمستفيدين من ذوى الهمم .

البحيرة احتفالية لتوزيع 440 جهازًا من المعينات السمعية والبصرية

دعم ذوي الهمم

استُهلت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، تلاه كلمة السكرتير العام، والذى اشاد بالاحتفالية التي تدعم ذوي الهمم من خلال توفير الأجهزة المساعدة التي تعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع.

كما أكد على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ مثل هذه المبادرات التنموية.

تسليم 440 جهازًا سمعيًا وبصريًا

وخلال الاحتفالية، تم تسليم 440 جهازًا سمعيًا وبصريًا، وُزّعت على المستفيدين بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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