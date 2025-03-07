تفاصيل تنظيم الأنشطة الرمضانية بمراكز شباب البحيرة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تنظيم سلسلة من الأنشطة الرمضانية بمختلف مراكز الشباب التابعة لها، وذلك ضمن فعاليات "قطار الخير" الرياضية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ، ويعرض الموجز الانشطة الرمضانية بالبحيرة خلال شهر رمضان.

وتتنوع الأنشطة بين المسابقات الرياضية والثقافية والدينية، بهدف تعزيز الروح الرياضية بين الشباب وتوفير فرص ترفيهية وثقافية لهم ولأسرهم. وقد شهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة والشباب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية خلال شهر رمضان الكريم.

نظمت إدارة شباب كفر الدوار ندوة دينية بعنوان

في هذا الإطار، نظمت إدارة شباب كفر الدوار بمركز شباب كنج عثمان ندوة دينية بعنوان "الملتقى الفكري" حضرها 20 من المستفيدين، بينما استكمل مركز شباب البسلقون الدورة الرمضانية بمشاركة 320 مستفيدًا.

نفذ مركز شباب معمل القزاز دورة رمضانية

كما نفذ مركز شباب معمل القزاز دورة رمضانية شارك فيها 160 شخصًا، وكذلك دورة رمضانية بمركز شباب الوسطانية شهدت مشاركة 350 مستفيدًا. وتم تنفيذ دورة رمضانية بمركز شباب الجوابيص شارك فيها 150 مستفيدًا، ودورة أخرى بمركز شباب الطرح استفاد منها 200 شخص. كما نظم مركز شباب زهرة دورة رمضانية بمشاركة 300 مستفيد.

نظمت إدارة شباب أبوحمص دوري كرة القدم

ونظمت إدارة شباب أبوحمص بمركز شباب مدينة أبوحمص دوري كرة القدم بمشاركة 32 فريقًا استفاد منها 320 شابًا. كما قام مركز شباب القروي بافتتاح دورة رمضانية بمشاركة 24 فريقًا استفاد منها 240 شخصًا. بينما استضاف مركز شباب بسنتواي دورة رمضانية ضمت 28 فريقًا استفاد منها 280 شخصًا. كما نظم مركز شباب القروي معسكر خدمة اجتماعية استفاد منه 20 شابًا.

نفذت إدارة شباب وادي النطرون دورة رمضانية

كما نفذت إدارة شباب وادي النطرون دورة رمضانية بمشاركة مركز شباب الإمام مالك ومركز شباب الإسراء والمعراج بمشاركة 40 مستفيدًا، بالإضافة إلى مشاركة مركز شباب محمد عبد الرقيب بعدد 60 مستفيدًا.

الأنشطة الرمضانية بالبحيرة

وافتتحت الدورة الرمضانية بمركز شباب زاوية سالم بأبو المطامير دورة كرة القدم بمشاركة 10 فرق استفاد منها نحو 150 شابًا من أعضاء المركز والمراكز المجاورة، كما نظمت إدارة شباب شبراخيت بمركز شباب أورين مسابقة فنية لفانوس رمضان بمشاركة 25 من طلائع المركز. وفي نفس السياق، نفذت إدارة شباب الرحمانية مسابقة لحفظ القرآن الكريم في مركز شباب المجد استفاد منها 80 شخصًا.

نظمت إدارة شباب رشيد دورة رمضانية

ونظمت إدارة شباب رشيد دورة رمضانية في خماسي كرة القدم على مستوى مراكز الشباب التابعة للإدارة في ملعب مركز شباب البوصيلي. وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق مركز شباب رشيد على فريق مركز شباب الموازنة، وفوز فريق مركز شباب الحماد على فريق مركز شباب التفتيش، وكذلك فوز فريق مركز شباب البوصيلي على فريق مركز شباب محلة الأمير، وفوز فريق مركز شباب إدفينا على فريق مركز شباب منشية علوان.

شهدت هذه الفعاليات مشاركة واسعة من أهالي المحافظة والشباب، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الرياضية والثقافية خلال شهر رمضان. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والدينية، وتوفير بيئة إيجابية للشباب وأسرهم للاستفادة من أوقاتهم في أنشطة مفيدة وهادفة.

وتستمر هذه الفعاليات طوال الشهر الفضيل، بما يسهم في تعزيز الانتماء المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب.

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