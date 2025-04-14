4 كليات بنظام تعليمي مزدوج.. افتتاح جامعه ساكسوني مصر

شهدت جامعة ساسكونى مصر افتتاحها الرسمي بحضور ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، وعدد من المسئولين الألمان إلى جانب قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس.

افتتاح جامعة ساكسوني مصر

وتضم الجامعة الألمانية ساسكونى مصر مجموعة من الكليات هى، كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تضم برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة، وكلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، و برنامج تكنولوجيا ادارة الرياضة، وكلية تكنولوجيا الكهرباء الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات، وكلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.





وأكد ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، أهمية التعاون الدولي في مجالي التعليم وتنمية القوى العاملة بين مصر وألمانيا، مشيدا برؤية جامعة ساكسونى مصر في إعداد الطلاب المصريين ليس فقط لسوق العمل المحلي، بل أيضًا للاندماج في سوق العمل الألماني والعالمي، من خلال نظام تعليمي مستمد من النموذج الألماني، ونهج تعليمي تطبيقي، ودمج قوي للغة الألمانية.

وأشاد رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية - خلال مشاركته في احتقالية افتتاح الجامعة الألمانية الدولية ساكسوني مصر للعلوم والتكنولوجيا بتبني الجامعة جسرًا حقيقيًا بين مصر وألمانيا، حيث تمنح الطلاب المهارات والشهادات والثقة اللازمة للنجاح على المستوى العالمي.

افتتاح جامعة ساكسوني مصر

ونوه كريتشمر إلى أن هذه الزيارة تؤكد الالتزام المشترك بين مصر وولاية ساكسونيا لتمكين الشباب من خلال تعليم تطبيقي قائم على احتياجات سوق العمل، ويحظى باعتراف عالمي.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة ساسكوني مصر عن سعادته بما تقدمه جامعة ساسكوني مصر، ودورها في فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري لأسواق العمل الجديدة في الداخل والخارج، لافتا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية لدعم الجامعة على كافة المستويات.

افتتاح جامعة ساكسوني مصر

وأكد القلا، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، تقديره للمساهمات القيّمة من جانب الشركاء في ولاية ساكسونيا، والتي كان لها تأثير ملموس في الإطلاق الناجح لجامعة ساكسوني مصر، موضحا أن البرامج الدراسية التى تقدمها الجامعة تعتمد في الأساس على التدريب العملي وتمكين الشباب من مختلف المهارات العملية التى يحتاجها مجتمع الأعمال في المستقبل، فضلا عن تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالرحمن رئيس جامعة ساسكوني مصر، إن الجامعة تتميز بتقديم نظام تعليمي مزدوج يعتمد على الخبرات الألمانية، وتشكل الدراسات العملية 60% من المناهج الدراسية، مما يساهم في اعداد الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، وهى تهدف لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وآداء الخدمات البحثية للغير، إلى جانب عملها على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

افتتاح جامعة ساكسوني مصر

ساكسوني مصر توقع 3 مذكرات تفاهم

ووقعت جامعة ساكسوني مصر 3 مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في ولاية ساكسونيا – ألمانيا، وهي جامعة Zittau/Görlitz للعلوم التطبيقية، وجامعة Westsächsische Hochschule Zwickau للعلوم التطبيقية، وجامعة Technische Universität Bergakademie Freiberg للعلوم التطبيقية.

وسوف تساهم هذه الاتفاقيات في توطيد أطر التعاون بين جامعة ساكسوني مصر وهذه الجامعات الرائدة في ولاية ساكسونيا، وهو ما يضمن للسوق المصري تحقيق الاستفادة المباشرة من التميز الأكاديمي الألماني، ومناهج ابحث التطبيقي، والتعليم المتكامل مع القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير مناهج دراسية لطلاب جامعة ساكسوني مصر تضاهي المعايير العالمية، والتدريب العملي، والتعامل المباشر مع أفضل الممارسات الدولية، مما يضعهم في طليعة قطاع التكنولوجيا في مصر، عبر تعظيم الاستفادة من نجاح نموذج العلوم التطبيقية الألماني.

افتتاح جامعة ساكسوني مصر

كذلك قامت جامعة ساكسوني مصر بتوقيع اتفاقية رابعة مع الوحدة الخدمية التابعة للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لتقديم الامتحانات والخدمات الأخرى ضمن معايير ضمان الجودة نيابةً عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية إلى جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

كما ستوفر الوحدة الخدمية التابعة للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة التدريب المهني والتعليم المهني المزدوج الألماني (VET) الذي سيمكن الطلاب من دخول سوق العمل في ألمانيا بسهولة، ويعد هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وضمان اكتساب الطلاب للمهارات والمعرفة العملية اللازمة للنجاح في أسواق العمل الألمانية والمصرية على حدٍ سواءٍ.

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