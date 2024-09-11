رئيس جامعة ساكسونى مصر للعلوم والتكنولوجيا: نقدم نظاما تعليميا مزدوجا من ألمانيا إلى مصر

أكدت الدكتورة غادة بسيونى رئيسة جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، أن الجامعة ستبدأ عامها الجامعى الأول مع انطلاق الدراسة 2024 ـ 2025، لافتة إلى أن الجامعة تتميز بأنها تقدم النظام التعليمي المزدوج من ألمانيا إلى مصر، وتعتمد المناهج الدراسية بالجامعة على المعرفة القادمة من مقاطعة ساكسوني الواقعة في شرق جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تصريحات رئيس جامعة ساكسوني:

وقالت الدكتورة غادة بسيونى - في تصريح لها اليوم - إن رؤية الجامعة تعتمد على احداث التوازن بين المعرفة النظرية والتطبيقة على أرض الواقع، وينعكس ذلك على رؤية الجامعة المبتكرة التي تركز على أن يكون الدراسات التطبيقية والعملية بنسبة 60% بالمناهج التعليمية.

وأضافت أن الجامعة تكرس ما يزيد عن ستة آلاف متر مربع للمعامل والورش ومراكز المحاكاة شديدة التطور في العام الأول من التأسيس ومن المقرر أن تتوسع الجامعة في السنوات القادمة.

الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء جامعة ساكسوني

وتابعت قائلة، إن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 18 يوليو 2024 قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2024 بشأن انشاء هذه الجامعة التكنولوجية الخاصة و مقرها مدينة بدر حيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وأوضحت بسيونى أن رؤية الجامعة ترتكز على أن تصبح احدى محركات ومحفزات الرخاء الاقتصادي فى مصر، بالإضافة إلى الدمج المجتمعي والاستدامة داخل مصر وخارجها، كما أن الجامعة تسعى لأن تكون لاعبًا فاعلًأ في تطوير المراكز العلمية وتنمية ودعم العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع العام و الخاص وتطبيق معايير الاستدامة.

وذكرت رئيسة جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجي أن الجامعة تسعى إلى دعم ايجاد فرص عمل فورية لخريجيها وضمان مستقبل مشرق لهم على المستوي المحلى والأوروبي والدولي.

4 كليات بجامعة ساكسوني التكنولوجية

ونوهت إلى أن الجامعة تقدم هذا العام فرصة الالتحاق بأربعة كليات وهي الأولي، كلية تكنولوجيا الرعاية الصحية التى تحوى علي برنامجين وهما برنامج تكنولوجيا التمريض، تكنولوجيا الصحة العامة ، الثانية كلية تكنولوجيا الادارة، التى تضم برنامج تكنولوجيا اللوجيستيات، و برنامج تكنولوجيا ادارة الرياضة والثالثة كلية تكنولوجيا الكهربائية الالكترونية والحاسبات والتى تضم تكنولوجيا أمن الحاسبات والرابعة كلية تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية التى تضم تكنولوجيا ميكاترونيكس السيارات.

يذكر أن الدكتورة غادة بسيوني القائم بأعمال رئيس الجامعة، هي أستاذ ورئيس قسم سابق بقسم الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ التقنية بألمانيا.

وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية فى الكيمياء عام ٢٠١٣ و جائزة أفضل العلماء الافارقة بمنتدى اينشتاين القادم عام ٢٠١٦ و جائزة شباب العلماء فى المنتدى الاقتصاد العالمى فى نفس العام .و وهى أيضا عضو بالاتحاد الدولى للعلوم و عضو بالاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية منذ 2019 وعضو اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ 2017. وتدير الدكتورة غادة مشروع المجلس الأعلى للجامعات حول "رفع كفاءة الطاقة في الجامعات الحكومية المصرية" منذ 2020 الممول من قبل بنك التنمية والاعمار الألماني. كما أنها المنسق لبرنامج ايراسموس بلس في مصر منذ 2023.

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