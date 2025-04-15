تكليف الدكتور أحمد حمد قائمًا بعمل رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

أصدر مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، قرار بتكليف الدكتور أحمد حمد، بالقيام بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، كما قرر مجلس الأمناء إطلاق اسم الراحلة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس للجامعة عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر على قاعة المحاضرات الرئيسية بالجامعة تكريما لذكراها.

وأوضح بيان أصدرته الجامعة اليوم، وحصل الموجز على نسخة منه، ان الدكتور أحمد حمد قيمة علمية وأكاديمية مرموقة، حيث كان يشغل منصب رئيس الجامعة البريطانية بمصر من عام 2014 الي 2021، ورئيس جامعة الرياده خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023، قبل انتقاله الي جامعة مصر للمعلوماتية العام الماضي، حيث تولي منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجانب اشرافه على تطبيق الاستراتيجية الأكاديمية للجامعة التي تعتمد على تعزيز مجالات الابتكار وقيم التطور والإبداع، وتعظيم دور البحث العلمي المرموق وبرامج علوم المستقبل.

السيرة الذاتية للدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

والدكتور أحمد محمد حمد، حاصل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة أورساي بفرنسا عام 1981 وهو متخصص في تحليل الأنظمة الإلكترونية، وله أكثر من 70 ورقة بحثية قدمها في المؤتمرات والدوريات الدولية والمحلية وتغطي مجالات مختلفة من تكنولوجيا المعلومات، وهو راكم خبرة بحثية واكاديمية تزيد علي الخمسين عاما منذ حصوله على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية مايو 1971، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وعلي دبلوم الدراسات العليا في أنظمة الطيران (إلكترونيات الطيران) من الكلية الفنية العسكرية عام 1972، بالإضافة لماجستير العلوم في أنظمة إلكترونيات الطائرات من جامعة برنو، تشيكوسلوفاكيا عام 1977.

ويملك الدكتور أحمد حمد رصيداً حافلاً من الإسهامات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والتي من أبرزها؛ أستاذ متفرغ لنظم الحاسبات بجامعة عين شمس، وأستاذ مساعد في الأنظمة الإلكترونية1989، وأستاذ الإلكترونيات الرقمية 1997، وعضو مدى الحياة في جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونياتIEEE، وعضو جمعيةACM منذ عام 2005 ، ورئيس قسم الكترونيات الطائرات بالكلية الفنية العسكرية 1992-1996 ، وأستاذ في قسم نظم الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس في مايو 1998، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، ووكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس (سبتمبر 1998 – نوفمبر 2004)، وعميد كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة 6 أكتوبر (نوفمبر 2004 – نوفمبر 2008)، وعميد كلية المعلوماتية وعلوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر (ديسمبر 2008 – أكتوبر 2014). كما انتخب ممثلاً للمنطقة العربية في تقرير الرصد العالمي للتعليم العالي التابع لليونسكو لعامي 2016 و2017، ونائب رئيس جامعة الحياة بالقاهرة (سبتمبر 2022 - فبراير 2023).

من جانبه أكد الدكتور أحمد حمد ان جامعة مصر للمعلوماتية تستعد لتخريج اولي دفعات كلياتها علوم الحاسب والمعلومات، والفنون الرقمية والتصميم، وتكنولوجيا الاعمال، في حين تشهد كلية الهندسة تخريج اول دفعة من طلابها العام المقبل؛ حيث نأمل ان يصبح هؤلاء الخريجين إضافة قوية لسوق العمل والاعمال المصرية خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تراهن عليه مصر ليكون قاطرة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.

وقال ان جامعة مصر للمعلوماتية منذ تأسيسها قبل أربع سنوات وهي تستهدف إرساء كيان تعليمي يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وإيجاد حزمة من الاختيارات الدراسية امام الطلاب بفضل شبكة اتفاقيات تجمع مصر للمعلوماتية مع أفضل الجامعات العالمية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء في الولايات المتحدة او كندا او فرنسا.

وأضاف ان مصر للمعلوماتية تتعاون أيضا مع أشهر المراكز البحثية على المستوي الدولي مما أسهم في تحويل جامعتنا الي منارة للبحث العلمي؛ حيث نعمل على تحويل ما يدرسه الطلبة من مقررات وبحوث إلى ابتكارات ومشروعات تخدم المجتمع المصري والأمة العربية باسرها، ومساعدتهم في التحول الي رواد اعمال يسهموا بمشروعاتهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي ومعدلات نمو الاقتصاد القومي.

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