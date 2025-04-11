اعتمدت محافظ البحيرة، جاكلين عازر، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم ، ويعرض الموجز تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام في البحيرة.

تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل بالبحيرة

تعريفة الركوب والمركبات وجاءت التعريفة الجديدة كما يلي: سيارات الأجرة "السرفيس" 4 جنيهات، سيارات التاكسي "فتح العداد" 9.25 جنيه، وكل 1 كيلو متر بسعر 1.10 جنيه، مركبات التوكتوك 5.5 جنيه، النقل الداخلي تستمر قيمة التذكرة بواقع 4 جنيه، بالإصافة إلي تعديل أسعار التعريفة بمجمعات المواقف العمومية علي مستوى المحافظة.

ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة، كما وجهت الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

ضرورة إعلان التعريفة بأماكن واضحة

وأكدت على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة ، وكلفت إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير، كما نبهت إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز محتمل في الخدمات.

تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام في البحيرة

وأهابت محافظة البحيرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية:

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397

فاكس: 01119996050

تفقدت جاكلين عدد من محطات وقود السيارات

قامت جاكلين اليوم بتفقد عدد من محطات وقود السيارات بمدينة دمنهور، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة، وذلك بحضور كلا من الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام في البحيرة

متابعت موقف أرصدة المواد البترولية

حيث تابعت موقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، للتحقق من انتظام سير العمل والتوزيع اليومي، وقامت بمراجعة سجل (21 بترول)، إلى جانب الاطلاع على منظومة ATG الإلكترونية، التي تتيح المتابعة الآلية لمخزون المحطة وربط البيانات مباشرةً مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في متابعة الأرصدة. اقرأ أيضاً: التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة.. المحافظات تضع عقوبات رادعة للمخالفين

اقرأ أيضاً: بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

