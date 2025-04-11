تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025.. في إطار التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في مصر، تم الإعلان رسميًا عن تعديل تعريفة أجرة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك موقف السلام الشهير، أحد أهم مراكز النقل بين القاهرة وباقي المحافظات.

وتهدف تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف السلام إلى جميع المحافظات إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحقيق العدالة بين الركاب وأصحاب السيارات.

تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف السلام إلى جميع المحافظات

ويقدم لكم الموجز تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف السلام إلى جميع المحافظات.

تعريفة أجرة المواصلات الجديدة 2025 من موقف السلام إلى جميع المحافظات

أجرة المواصلات الجديدة من موقف السلام لجميع المحافظات



أجرة المواصلات الجديدة

أجرة المواصلات الجديدة من موقف السلام

أجرة المواصلات الجديدة من موقف عبود لجميع المحافظات

أجرة المواصلا الجديدة من موقف عبود

أجرة المواصلا الجديدة

أجرة المواصلا الجديدة بعد رفع أسعار البنزين

أجرة المواصلات الجديدة من موقف المرج لجميع المحافظات

أجرة المواصلات الجديدة من موقف المرج

أجرة المواصلات الجديدة

وأكد المسؤولون أن هذه التعديلات تم احتسابها بناءً على مسافة الخط وسعر الوقود وقطع الغيار وتكاليف التشغيل الأخرى، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق الأسعار بشكل فوري ومنضبط، كما تم التشديد على الرقابة لضمان التزام السائقين بالتسعيرة المحددة.

ومن جانب آخر، أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من الزيادة، مطالبين بوجود بدائل مثل تعزيز خطوط النقل الجماعي منخفضة التكلفة، بينما أشار آخرون إلى أن الزيادة مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إذا ما اقترنت بتحسين جودة الخدمة.

دور الحكومة وخطة المتابعة:

تحركت الحكومة بالتوازي مع إعلان الزيادات لضمان تطبيق التعريفة الجديدة بشكل عادل ومنظم، حيث كلفت أجهزة وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتسعيرات المحددة، كما تم تفعيل خطوط شكاوى المواطنين عبر أرقام ساخنة وتطبيقات إلكترونية للإبلاغ عن أي تجاوزات أو استغلال من بعض السائقين، وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى خلق منظومة نقل أكثر انضباطًا وشفافية، مع ضمان ألا تتحول الزيادات إلى عبء غير مبرر على المواطنين، خاصةً محدودي الدخل.

اقرأ أيضا :

ننشر تفاصيل آخر تطورات الأعمال الإنشائية بمشروع محطة الضبعة النووية

متابعات وزير الكهرباء لمستجدات تنفيذ خطة توفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الزراعية