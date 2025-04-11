اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة.. التفاصيل والأسباب الكاملة

اسعار البنزين والسولار.. في خطوة جديدة ضمن سياسات تعديل أسعار المواد البترولية، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وتأتي زيادة اسعار البنزين والسولار في إطار التغيرات العالمية في أسعار النفط، وسعي الدولة إلى تقليل فجوة الدعم بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع المحلي.

اسعار البنزين والسولار

وقد أثارت زيادة اسعار البنزين والسولار تفاعلات واسعة بين المواطنين وقطاعات النقل المختلفة، في ظل تأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة السوق.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة البترول سبب زيادة أسعار المنتجات البترولية بداية من اليوم، حيث أعلنت أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، تم تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

الموجز ينقل اسعار البنزين والسولار الجديدة للمنتجات البترولية (اعتبارًا من 11 أبريل 2025):

اسعار البنزين والسولار

- بنزين 95.. 19 جنيه / لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيه / لتر

- السولار.. 15.5 جنيه / لتر

- الكيروسين.. 15.5 جنيه / لتر

- طن المازوت المورد لباقى الصناعات.. 10500 جنيه / طن

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

- أسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- طن الغاز الصب 16000 جنيه

- الغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة عددًا من النقاط الهامة التي تفسر أسباب تحريك الأسعار، على النحو التالي:

1. الفجوة السعرية لا تزال قائمة.. على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، إلا أن هناك فجوة سعرية مستمرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تغطها تلك الزيادات بعد.

2. استمرار الدعم المُوجّه للفئات الأكثر احتياجًا.. تحرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92، لتقليل الضغط على محدودي ومتوسطي الدخل.

3. نسب الاستيراد من المنتجات البترولية.. تستورد الدولة حاليًا:

- حوالي 40% من استهلاك السولار

- حوالي 50% من استهلاك البوتاجاز

- حوالي 25% من استهلاك البنزين

4. الدعم اليومي الضخم الذي تتحمله الدولة.. نتيجة الفجوة بين الأسعار المعلنة وتكلفة الإنتاج الفعلية، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يبلغ حوالي 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا لتوفير المنتجات البترولية الأساسية.

5. الأسعار العالمية لا تكفي لتغطية التكاليف.. رغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا مؤخرًا، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كبير على تكلفة الإنتاج؛ فقد انخفض سعر لتر السولار بـ40 قرشًا فقط. وما زالت الفجوة قائمة، خصوصًا في ظل توقعات بعدم استقرار السوق بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

6. ثبات الأسعار لفترة زمنية محددة.. كانت آخر مراجعة لأسعار الوقود في 18 أكتوبر 2024 (منذ 6 أشهر)، حرصًا على التخفيف من الأعباء على المواطنين.

وتؤكد الوزارة أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر أخرى.

7. دعم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.. في إطار محور الاستقرار ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تقليل الاستيراد وخفض التكاليف.

اقرأ أيضًا:

عاجل| أسعار البنزين والسولار اليوم السبت.. الزيادة الجديدة

عاجل.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 وتفاصيل الزيادة