عاجل.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 وتفاصيل الزيادة

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة وتفاصيل الزيادة المتوقعة.. تترقب الأسواق المصرية إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن مراجعة أسعار البنزين والسولار خلال شهر أبريل 2025، تشير التوقعات إلى احتمال زيادة جديدة في أسعار الوقود، في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، وتهدف هذه الخطة إلى تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، مع مراعاة تحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ويستعرض الموجز تفاصيل الزيادة المتوقعة

متى سيتم تطبيق الزيادات؟

من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود خلال شهر أبريل 2025، وذلك بعد فترة استقرار للأسعار استمرت ستة أشهر، حيث كانت آخر زيادة قد تم تنفيذها في أكتوبر 2024، ويجتمع أعضاء لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار استنادًا إلى تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، لضمان استقرار سوق الوقود ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

تفاصيل خطة الحكومة لرفع الدعم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسعى إلى إلغاء الدعم التدريجي على المنتجات البترولية بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي على السولار وأسطوانات البوتاجاز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية أوسع لموازنة الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية، مع تشجيع المواطنين على تبني وسائل طاقة بديلة ونظيفة.

التوقعات لأسعار الوقود في الفترة المقبلة

وفقًا لمصادر حكومية، من المتوقع أن تصل أسعار البنزين والوقود إلى مستويات جديدة مع نهاية عام 2025. وقد يتراوح سعر لتر السولار بين 18 و19 جنيهًا، بينما قد يصل سعر لتر البنزين إلى ما بين 20 و22 جنيهًا، هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، مما يجعل التكيف مع ارتفاع الأسعار ضرورة ملحة للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار الحالية في مصر

حتى منتصف مارس 2025، كانت أسعار الوقود في مصر كما يلي:

بنزين 95: 17.00 جنيه للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.

السولار: 13.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه لكل متر مكعب.

طن المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه.



من المتوقع أن يتم تعديل هذه الأسعار خلال أبريل 2025، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كيف ستؤثر زيادة أسعار البنزين على المواطنين؟

ستؤدي زيادة أسعار البنزين والوقود إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالنقل، يعتمد العديد من القطاعات الاقتصادية على البنزين والسولار، مما يعني أن هذه الزيادة قد تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

نصائح للتكيف مع ارتفاع أسعار البنزين

ترشيد استهلاك الوقود: يُفضل استخدام وسائل النقل العام بدلاً من السيارات الخاصة.

الصيانة الدورية للمركبات: الحفاظ على كفاءة المحركات يساعد في تقليل استهلاك الوقود.

البحث عن بدائل للطاقة: مثل السيارات الكهربائية أو الهجينة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.



مع استمرار الحكومة في مراجعة الأسعار، يُنصح المواطنون بمتابعة التحديثات والتخطيط المالي الجيد للتكيف مع التغيرات المستقبلية في أسعار الوقود.

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