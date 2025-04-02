موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر.. تفاصيل

نفي رسمي للشائعات حول زيادة الأسعار.. شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارًا خلال شهر أبريل الجاري، حيث لم تطرأ أي زيادات على أسعار المحروقات في محطات الوقود، و يأتي ذلك وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي اجتمعت في أكتوبر 2024، وقررت استمرار الأسعار عند معدلاتها السابقة، ويرصد الموجز تفاصيل الخبر

تزامن هذا الاستقرار مع انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادات متوقعة في الأسعار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وهو ما أثار قلق المواطنين من تأثيرات هذه الزيادة المحتملة على تكاليف المواصلات العامة والسلع الأساسية.

تصريحات حكومية بشأن الأسعار

في إطار رد الحكومة على هذه الشائعات، نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله حول زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، وأكد أن الحكومة تتبع سياسة تدريجية فيما يخص تحريك أسعار المحروقات، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 10% في كل اجتماع للجنة التسعير.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق توازن بين دعم الوقود والأعباء المالية التي تتحملها الدولة، دون أن يكون لذلك تأثير سلبي كبير على المواطنين، وأضاف أن أي تعديل في الأسعار سيتم تطبيقه على مراحل، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم الإضرار بمحدودي الدخل.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار

وفقًا لآخر تحديثات لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار المحروقات على النحو التالي:

بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.

غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب.



ويؤكد القرار الصادر عن لجنة التسعير في أكتوبر 2024 أن الأسعار ستظل ثابتة خلال الفترة الحالية، وفقًا لخطة الحكومة الرامية إلى تطبيق أي زيادات مستقبلية بشكل تدريجي ومدروس.

سياسة الحكومة تجاه تسعير المحروقات

تواصل الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تستند إلى عدة عوامل، من بينها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لضمان التوازن بين تكاليف الإنتاج والسعر المحلي.

كما تؤكد الحكومة التزامها بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى تخفيف أي أعباء قد تنجم عن تحريك أسعار المحروقات.

توجيهات للمواطنين بشأن الشائعات

في ظل استمرار انتشار الأخبار غير الدقيقة حول زيادات كبيرة في الأسعار، تحث الحكومة المواطنين على تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، وتؤكد أن أي قرارات تتعلق بأسعار الوقود سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وشفاف لضمان إيصال المعلومات الصحيحة إلى المواطنين.

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين والسولار الآن في محطات الوقود.. بنزين 92 بكام؟

بعد إعلان مدبولي.. اعرف أسعار البنزين الجديدة مع رفع الدعم نهاية 2025؟

