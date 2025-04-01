موعد زيادة اسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز.. قرارات حاسمة للجنة التسعير

يترقب المصريون موعد زيادة اسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير البترولية المقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025.

ومع بحث المواطنين عن موعد زيادة أسعار البنزين والسولار ترددت أنباء عن قيام بعض محطات الوقود باحتكار البنزين والسولار تحسبًا لرفع الأسعار، كما انتشرت أيضًا مزاعم بارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز، مما أثار قلق المواطنين، ويرصد "الموجز" التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

موعد زيادة أسعار البنزين والسولار

تحدد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماع أبريل 2025 موعد زيادة أسعار البنزين والسولار، ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار المحروقات خلال آخر 6 أشهر، حيث لم تقم الحكومة بأي تغييرات في اسعار البنزين والسولار منذ اجتماع اللجنة الأخير في أكتوبر 2024.

أسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ومن جانبها، شهدت محطات الوقود استقرارًا في أسعار البنزين والسولار وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تراجع الأسعار دوريًا بناءً على التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والتشغيل، يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية وأسعار البيع للمستهلكين، لضمان استمرارية توفير الطاقة بأسعار عادلة، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 13.30 جنيهًا للتر.

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.

الأسعار الحالية لـ أنابيب البوتاجاز

استقرت أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الثلاثاء دون تغييرات ملحوظة سواء في المستودعات أو المحلات التجارية، ولم يطرأ أي ارتفاع على أسعار الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلي أو التجاري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الأنبوبة سعة 12.5 كجم داخل المستودعات: 150 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك النهائي بسعر 170 جنيهًا.

الأنبوبة سعة 25 كجم داخل المستودعات: 200 جنيه، وسعرها للمستهلك النهائي 220 جنيهًا.

تصريحات رئيس الوزراء حول موعد زيادة أسعار البنزين والسولار

أدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات هامة خلال الأسبوع الماضي، تتعلق بتحريك مرتقب لـ أسعار البنزين والسولار، قائلًا إن الحكومة تعمل على برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار البنزين والسولار حتى نهاية العام الجاري.

وأكد مدبولي أن السلطات المصرية تستخدم مصطلحات مثل "إصلاح" و"هيكلة" و"تحريك" بدلاً من الإشارة المباشرة إلى رفع الأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك التزامات حكومية بعدم فرض أي زيادة على أسعار البنزي والسولار لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر 2024، وهو ما تم الالتزام به بالكامل، مضيفًا أن أي زيادات جديدةفي أسعار البنزين والسولار ستكون متدرجة حتى نهاية العام.

رئيس الوزراء

وأكد مدبولي أن الخطة الحكومية واضحة، مضيفًا أنه حتى بعد إنهاء خطة الإصلاح، سيظل السولار مدعومًا، بهدف تحقيق التوازن المالي بين المنتجات البترولية المختلفة.

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