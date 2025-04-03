حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم الخميس 3-4-2025 2025 .. تفاصيل

يترقب عدد كبير من المصريين موعد زيادة أسعار البنزين، وتزايدت الاستفسارات عن الموعد الرسمي لرفع الدعم عن أسعار البنزين في مصر للعام الجاري 2025، بعدنا انتشرت العديد من الاخبار التي أكدت ارتفاع أسعار البنزين.

وتعتبر أسعار البنزين من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أسعار معظم السلع الأساسية، والغير أساسية، ويعكس استقرار أسعار القود، استراتيجيات الحكومة في ضبط السوق المحلي، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين.

موعد ارتفاع أسعار البنزين

ويأتي البنزين والسولار، في مقدمة أسعار البنزين التي يحرص الموجز، على تقديمها للمتابعين خاصة وقت اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية.

أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم

سجل سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر.

وبنزين 92 سعر 15.25 جنيهًا.

فيما بلغ سعر بنزين 80 نحو 13.75 جنيهًا.

كذلك استقرت أسعار السولار والكيروسين عند 13.50 جنيهًا للتر.

وسجل غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب.

كما استقر سعر طن المازوت للصناعات عند 9500 جنيه.

سعر أسطوانة البوتجاز

بلغ سعر الأسطوانة 12.5 كجم 150 جنيهًا من المستودع و170 جنيهًا للمستهلك.

تأثير أسعار البنزين على السلع

يسهم استقرار أسعار الوقود، بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاعات المختلفة، وذلك من خلال ضبط تكاليف النقل والإنتاج، يساعد هذا الاستقرار في تقليل التضخم وتقوية القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

كما تعمل الحكومة على دعم المواطنين من خلال تحديد أسعار مناسبة لأسطوانات البوتاجاز.

هذه السياسات تشكل خطوة مهمة نحو حماية المستهلكين وتعزيز استقرار السوق المحلي.

وتعتمد لجنة تسعير المواد البترولية، في تسعير المنتجات، علي 3 مدخلات رئيسية وهم كالآتي :

سعار النفط العالمية

أسعار صرف الدولار الأمريكى

أعباء التداول

الجدول الزمني لاجتماعات لجنة التسعير

تنعقد لجنة تسعير المواد البترولية، كل ثلاثة أشهر، وتُصدر قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية

قرار لجنة تسعير المواد البترولية الأخير

في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 7% و17%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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