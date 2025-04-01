عاجل| حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتجاز بعد منتصف ليل 1أبريل

شائعات حول ارتفاع أسعار الوقود.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول شائعات تفيد بزيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار بعد منتصف اليوم الأول من أبريل، كما ترددت أنباء عن قيام بعض محطات الوقود باحتكار البنزين تحسبًا لرفع الأسعار، خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير البترولية المقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل، وانتشرت أيضًا مزاعم بارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز، مما أثار قلق المواطنين، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

حقيقة الأسعار الحالية للوقود

أكد مصدر مطلع أنه حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية بزيادة أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير البترولية، كما لم تصدر أي تصريحات رسمية خلاف ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، وأكد المصدر توافر جميع أنواع البنزين والسولار، وأن جميع المحطات تعمل بكفاءة عالية دون أي نقص في المعروض.

أسعار البنزين والسولار اليوم

شهدت محطات الوقود استقرارًا في أسعار البنزين والسولار وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تراجع الأسعار دوريًا بناءً على التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والتشغيل، يهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية وأسعار البيع للمستهلكين، لضمان استمرارية توفير الطاقة بأسعار عادلة، وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 13.30 جنيهًا للتر.

المازوت الصناعي: 9500 جنيه للطن.

الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.



يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة دقيقة لحركة الأسواق العالمية لضمان تحقيق الاستقرار السعري وتوفير المنتجات البترولية للمستهلكين دون تقلبات كبيرة.

أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر 2025

استقرار أسعار أنابيب البوتاجاز

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر خلال عام 2025 تغيرات طفيفة متأثرة بعوامل مثل تكاليف الإنتاج وتوفر الغاز. تختلف الأسعار بين المستودعات والأسواق التجارية، مما يستوجب متابعة التحديثات لضمان الشراء بالسعر العادل. تسعى الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار عبر سياسات دعم الطاقة، لكن بعض المناطق قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا بسبب تكاليف النقل والتوزيع. يُنصح المستهلكون بالشراء من مصادر موثوقة لتجنب الاستغلال.

الأسعار الحالية لأنابيب البوتاجاز

استقرت أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الاثنين 31 مارس 2025 دون تغييرات ملحوظة سواء في المستودعات أو المحلات التجارية، ولم يطرأ أي ارتفاع على أسعار الأنابيب المخصصة للاستخدام المنزلي أو التجاري. جاءت الأسعار على النحو التالي:

الأنبوبة سعة 12.5 كجم داخل المستودعات: 150 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك النهائي بسعر 170 جنيهًا.

الأنبوبة سعة 25 كجم داخل المستودعات: 200 جنيه، وسعرها للمستهلك النهائي 220 جنيهًا.



يأتي هذا الاستقرار في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على توازن الأسعار وضمان توفر أسطوانات البوتاجاز في مختلف المناطق دون تقلبات كبيرة تؤثر على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

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