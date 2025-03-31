أسعار البنزين أول أيام عيد الفطر 2025.. حقيقة الزيادة

شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار مع حلول عيد الفطر 2025، وسط ترقب من المواطنين لأي تغييرات محتملة, ورغم انتشار شائعات حول زيادات مرتقبة، أكدت مصادر رسمية أن الأسعار لم تشهد أي تعديلات.

أسعار البنزين أول أيام عيد الفطر 2025

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار البنزين أول أيام عيد الفطر 2025, وفقًا لما أعلنته لجنة تسعير المواد البترولية.

أسعار البنزين والسولار اليوم

سجل سعر بنزين 95 نحو 17 جنيهًا للتر.

بلغ سعر بنزين 92 حوالي 15.25 جنيهًا للتر.

استقر سعر بنزين 80 عند 13.75 جنيهًا للتر.

وصل سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر.

بلغ سعر الكيروسين نحو 13.50 جنيهًا للتر.

ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 7 جنيهات/م³.

سجل سعر طن المازوت للصناعات حوالي 9500 جنيه.

أسعار البنزين أول أيام عيد الفطر 2025

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم

بلغ سعر أنبوبة الغاز 12.5 كجم من المستودع نحو 150 جنيهًا.

استقر سعر أنبوبة الغاز 12.5 كجم للمستهلك عند 170 جنيهًا.

سجل سعر أنبوبة الغاز 25 كجم من المستودع حوالي 200 جنيه.

وصل سعر أنبوبة الغاز 25 كجم للمستهلك إلى 220 جنيهًا.

أسعار الغاز الطبيعي في مصر

سجل سعر الغاز السائل نحو 12 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر الاستهلاك المنزلي للغاز للفئات المختلفة كالتالي:

أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 400 قرش للمتر.

بين 30 و60 مترًا مكعبًا: 335 قرشًا للمتر.

أقل من 30 مترًا مكعبًا: 260 قرشًا للمتر.

موعد زيادة أسعار البنزين 2025

تستعد لجنة التسعير التلقائي لعقد اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أبريل 2025، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الجنيه المصري, وتعتمد اللجنة على آلية تسعير مرنة توازن بين استقرار السوق المحلي ومواكبة التغيرات الاقتصادية الدولية.

أسعار البنزين أول أيام عيد الفطر 2025

توقعات أسعار البنزين الفترة المقبلة

رجّح خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار البنزين والسولار تعديلًا طفيفًا في المراجعة المقبلة، استنادًا إلى تحركات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه, بينما يظل القرار النهائي مرتبطًا بحجم التغيرات في الأسواق الدولية ومدى تأثيرها على التكلفة المحلية للوقود.

رفع الدعم عن أسعار الوقود

واصلت الحكومة تطبيق سياسة تحرير أسعار البنزين والسولار بشكل تدريجي، بهدف تقليل أعباء الدعم على الموازنة العامة للدولة, ورغم ذلك أكدت الجهات الرسمية أن أي تعديلات سعرية تتم وفق آلية مدروسة تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

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