زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم ثاني أيام عيد الفطر 2025.. قرار رسمي يوضح

زيادة أسعار البنزين.. تشهد أسعار البنزين والسولار خلال الساعات القادمة زيادة جديدة تعلنها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماع أبريل 2025، وذلك لتحديد سعر البنزين اليوم والسولار، ويأتي هذا القرار بعد استقرار أسعار المحروقات خلال آخر 6 أشهر، حيث لم تقم الحكومة بأي تغييرات على الأسعار منذ اجتماع اللجنة الأخير في أكتوبر 2024.

وينشر الموجز في هذا التقرير سعر البنزين اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو الآتي:

تصريحات رئيس الوزراء حول أسعار البنزين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في آخر تصريحات له الأربعاء الماضي، أن الحكومة تعمل على برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري.

وأشار مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إلى أن السلطات المصرية تستخدم مصطلحات مثل "إصلاح" و"هيكلة" و"تحريك" بدلاً من الإشارة المباشرة إلى رفع الأسعار.

أسعار البنزين

وأوضح أن هناك التزامات حكومية بعدم فرض أي زيادة على أسعار البنزين لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر 2024، وهو ما تم الالتزام به بالكامل، مضيفًا أن أي زيادات جديدة ستكون متدرجة حتى نهاية العام.

وأكد مدبولي أن الخطة الحكومية واضحة، مضيفًا أنه حتى بعد إنهاء خطة الإصلاح، سيظل السولار مدعومًا، بهدف تحقيق التوازن المالي بين المنتجات البترولية المختلفة.

صندوق النقد الدولي وخفض دعم الوقود

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود، وذلك وفقًا لالتزاماتها السابقة. وأشار إلى أن القاهرة تسعى إلى الوصول لمستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية عام 2025.

وقالت إيفانا هولار، مديرة بعثة الصندوق في مصر، إن السلطات المصرية ملتزمة بأن تصبح أسعار منتجات الوقود عند مستوى استرداد التكاليف بحلول ديسمبر 2025.

سعر البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم عند المستويات التالية وفقًا لآخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي:

بنزين 95: 17 جنيهًا/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر (وهو نفس سعر الكيروسين)

سعر البنزين والسولار اليوم

من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار اليوم خلال الأسبوع الأول من أبريل 2025. سيتم تحديد الأسعار وفقًا لـ آلية التسعير المعتمدة، والتي تعتمد على متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

أسعار الوقود في مصر

يترقب المواطنون إعلان اللجنة عن سعر البنزين اليوم وسعر السولار وسط متابعة دقيقة من الخبراء والمستهلكين، خاصة مع التغيرات في أسعار النفط عالميًا. تابعونا لمعرفة أي تحديثات جديدة حول أسعار المحروقات في مصر

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