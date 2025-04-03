توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة.. وموعد اجتماع لجنة التسعير

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة.. ينتظر المواطنون اليوم إعلان أسعار البنزين الجديدة، وذلك وسط توقعات بزيادة أو تثبيت الأسعار مع قرب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث يأتي ذلك في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها أيضاً على السوق المحلية.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير حول توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة.

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

وبناءً على آخر التحديثات الرسمية، جاءت أسعار الوقود في السوق المحلية على النحو الآتي:

- لتر بنزين 95: 17.00 جنيه.

- وأيضاً لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.

- وبالإضافة إلى لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.

- ولتر السولار والكيروسين: 13.50 جنيه.

- سعر متر الغاز الطبيعي لتموين السيارات: 7.00 جنيه.

وتعتبر هذه الأسعار سارية منذ آخر تعديل أجرته لجنة التسعير التلقائي للوقود في شهر أكتوبر بالعام الحالي 2024، الذي شهد زيادة بسيطة في الأسعار وهو مقارنة بالفترة التي سبقته.

إليكم أسعار الوقود قبل الزيادة الأخيرة

وقبل التعديلات التي جرت في شهر أكتوبر 2024، كانت أسعار الوقود كالتالي:

-لتر بنزين 95: 15.00 جنيه.

-لتر بنزين 92: 13.75 جنيه.

-لتر بنزين 80: 12.25 جنيه.

-تر السولار: 11.50 جنيه.

تسعير الوقود 2025

أكد الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في تعديل الأسعار، بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة 10% في كل اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية، وذلك لتقليل الأثر الاقتصادي على المواطنين، كما نفى صحة الأخبار التي زعمت ارتفاع أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة.

حيث تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وذلك وفقًا لعدة عوامل، منها:

- متوسط أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية.

- وبالإضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

- وأيضاً تكلفة الإنتاج والتوزيع داخل السوق المحلية.

وشهدت أسعار البنزين في جمهورية مصر العربية اليوم الخميس استقرارًا، حيث كشفت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن تثبيت الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه المتباينة.

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة

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