عاجل| أسعار البنزين والسولار اليوم السبت.. الزيادة الجديدة

ازداد نسبة السؤال عن أسعار البنزين والسولار اليوم السبت الموافق 5 إبريل 2025، على محركات بحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة السابقة، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة استقرارًا في محطات الوقود، حيث لم يطرأ أي جدي في الأسعار المعتمدة في الربع السابق، وذلك في ترقب الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي المزمن عقده هذا الشهر، والذي يمكن أن يشهد تعديلات جديدة، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

إليكم أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت

وبناءً على آخر التحديثات، جاءت الأسعار المعتمدة للوقود في السوق المحلي كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

السولار: 13.50 جنيهًا للتر.

يأتي هذا الاستقرار وسط توقعات بمراجعة الأسعار خلال الإجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي، وهي التي تنعقد كل ثلاثة أشهر وذلك بهدف تحديد الأسعار بناءً على عدة عوامل، ومن بينها أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية.

أسعار اسطوانات البوتاجاز اليوم السبت

لم تشهد أسعار أنابيب البوتاجاز أي تغييرات اليوم السبت، حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي:

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): 150 جنيهًا وقت الإستلام من المستودع، ولكن تتراوح بين 170 و180 جنيهًا في وقت التوصيل للمنازل.

وبالإضافة إلى الإسطوانة التجارية (25 كجم): حيث تتراوح أسعارها بين 200 و220 جنيهًا.

متى موعد إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار؟

ومن المقرر أن تكشف لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن الأسعار الجديدة في الأسبوع الجاري 2025، وذلك بناءً على الآلية المعتمدة التي تعتمد على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر.

تفاصيل أسعار البنزين والسولار في محافظات مصر

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