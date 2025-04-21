محافظ سوهاج يكلف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة

في إطار خطة محافظة سوهاج لإحكام الرقابة على أراضي الدولة وتحقيق الانضباط الإداري في الملفات الحيوية، أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا إداريًا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك في خطوة تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وممتلكاتها، وتعزيز منظومة العمل بالمحافظة في هذا الملف بالغ الأهمية.

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تنسيق بين الجهات وتكليفات تنظيمية جديدة

وتضمن القرار أيضًا تكليف مدير عام شؤون مكتب المحافظ بالإشراف الكامل على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، على أن يكون هو نقطة الاتصال الرسمية مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، والتسريع في إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالتقنين.

اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ القانون

وشدد اللواء سراج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية بشكل دوري بين لجنة استرداد الأراضي والوحدات المحلية، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على إعداد بيان تفصيلي ودقيق بحصر الأراضي المستردة، تمهيدًا لإعادة استخدامها في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.

حزم في مواجهة التعديات وتيسير للمواطنين الجادين

وأشار المحافظ إلى أن ملف استرداد أراضي الدولة لا يقبل التهاون أو التأخير، وأن المحافظة ستواصل العمل بحسم لتنفيذ القانون، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد حالات التعدي أو عدم الجدية في التقنين، مع الالتزام الكامل بتيسير الإجراءات أمام المواطنين الذين أثبتوا جديتهم في تسوية أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية.

أولوية تنموية واستراتيجية للمحافظة

كما وجّه بإزالة أي تعديات على الفور للحالات التي تم رفض طلباتها، حفاظًا على هيبة الدولة وضمان استغلال مواردها بشكل أمثل.

واختتم محافظ سوهاج تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الدولة وحق المواطن في التنمية والاستقرار.

دعم المشروعات القومية والاستثمار المحلي

وتسعى المحافظة من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف الأراضي المستردة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المراكز والقرى.

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