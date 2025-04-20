هيئة الطاقة الذرية تستضيف ورشة عمل حول رصد وتدوير المخلفات البوليميرية

رصد وتدوير المخلفات البوليميرية.. قامت هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية بتنظيم ورشة عمل متخصصة بعنوان "رصد وتحديد وإعادة تدوير المخلفات البوليمرية باستخدام التكنولوجيا النووية".

وتسضيف الهيئة ورشة عمل رصد وتدوير المخلفات البوليميرية وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2025، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر والدول العربية.

رصد وتدوير المخلفات البوليميرية

الموجز ينقل لكم تفاصيل ورشة عمل رصد وتدوير المخلفات البوليميرية التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية التي يشارك فيها 16 متدرباً من 7 دول عربية وهي مصر، الكويت، الأردن، تونس، فلسطين، موريتانيا واليمن.

وفي كلمته خلال افتتاح ورشة رصد وتدوير المخلفات البوليميرية، أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتوظيف التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية في مواجهة التحديات البيئية، مشيرًا إلى أن المخلفات البوليمرية تمثل أحد أخطر ملوثات البيئة في العصر الحديث.

التكنولوجيا النووية تقدم أدوات دقيقة وفعالة في رصد وتدوير المخلفات البوليميرية

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية أن التكنولوجيا النووية تقدم أدوات دقيقة وفعالة في معالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، ما يدعم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

ورشة رصد وتدوير المخلفات البوليميرية

من ناحيته، أبدى الدكتور خالد زهرمان، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، تقديره للتعاون المثمر مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية التي تنظمها الهيئة في الدول الأعضاء لدعم استخدامات التكنولوجيا النووية في المجالات البيئية والصناعية.

وتابع الدكتور خالد زهرمان: "الهيئة العربية للطاقة الذرية تؤمن بأهمية توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات العربية في مواجهة تحديات التلوث والنفايات."

وأوضح الدكتور إيهاب خزيمي، المنسق المحلي للورشة، أن الهدف من الورشة هو تزويد المشاركين بالمعرفة العلمية والمهارات التقنية في مجال إعادة تدوير المخلفات البوليمرية باستخدام التكنولوجيا النووية، لافتًا إلى أن الورشة تجمع بين المحاضرات النظرية والتدريبات العملية لتقديم تجربة تعليمية متكاملة. وأضاف قائلاً: "نأمل أن تسهم هذه الورشة في تعزيز الوعي البيئي وفتح آفاق جديدة للاستفادة من المخلفات بدلاً من اعتبارها عبئًا."

ورشة رصد وتدوير المخلفات البوليميرية

وأشار الدكتور إيهاب الخزيمي إلى أن الورشة ستتناول عدة محاور منها: مبادئ إعادة تدوير البلاستيك والمطاط، تأثير الإشعاع المؤين على الخواص الفيزيائية للبوليمرات، استخدام التقنيات النووية في رصد البلاستيكات الدقيقة (Microplastics)، بالإضافة إلى تطبيقات عملية تشمل وحدات التشعيع الجامي والمعجل الإلكتروني.

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