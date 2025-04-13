هيئة الطاقة الذرية تنظم ورشة عمل حول التقدم في فيزياء العلاج بالإشعاع

التقدم في فيزياء العلاج بالإشعاع.. تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "التقدم في فيزياء العلاج بالإشعاع"، وذلك في الفترة من 13 إلى 17 أبريل 2025 بمقر الهيئة بمدينة نصر.

وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خصوصًا في المجال الطبي.

التقدم في فيزياء العلاج بالإشعاع

الموجز ينقل تفاصيل ورشة هيئة الطاقة الذرية التي تشتمل على عدداً من المحاضرات والجلسات العلمية التي تغطي موضوعات متقدمة في فيزياء العلاج الإشعاعي، مثل تقنيات تخطيط العلاج، والمعايرة، والجودة النوعية، والذكاء الاصطناعي في الطب الإشعاعي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدد من الدول العربية.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة، مشيرًا إلى أن العلاج الإشعاعي أصبح ركيزة أساسية في علاج العديد من الأمراض، وعلى رأسها السرطان، ويجب أن تواكب الكوادر العربية أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال". وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه الورشة إلى تعزيز قدرات الفيزيائيين الطبيين في المنطقة العربية ورفع كفاءاتهم بما يعود بالنفع على صحة الإنسان.

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

ومن جهته، أوضح الدكتور خالد زهرمان، ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة لدعم الدول العربية في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لافتًا إلى أن "التطور في تقنيات العلاج الإشعاعي يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات العلمية والمراكز الطبية العربية لتأهيل الكوادر وتبادل المعرفة".

ورشة هيئة الطاقة الذرية

فرصة متميزة للتفاعل المباشر بين المحاضرين والمتدربين

كما أشار الدكتور إيهاب معروف الأستاذ بالمعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة والمنسق المحلي للورشة، إلى أن الورشة تتيح فرصة متميزة للتفاعل المباشر بين المحاضرين والمتدربين من خلال جلسات عملية وتطبيقية، مؤكدًا أن "البرنامج العلمي يغطي الجوانب النظرية والتقنية الحديثة التي تشكل أساس التقدم في هذا المجال".

وأضاف الدكتور إيهاب معروف أن هذه الورشة تُعد منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي في مجال فيزياء الطب الإشعاعي، حيث تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي الذي يساهم في تطوير الأداء المهني للمشاركين.

ورشة هيئة الطاقة الذرية

ويشارك في ورشة العمل 19 متدرباً من 9 دول عربية وهي مصر، الأردن، البحرين، السعودية، العراق، لبنان، ليبيا، موريتانيا واليمن.

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