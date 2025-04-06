مشاركة 12 دولة عربية بورشة الطاقة الذرية لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية

مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.. أطلقت هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل حول الاستعداد ومجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية .

وشارك في ورشة مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال النووي والإشعاعي من مختلف الدول العربية.

مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية

الموجز ينقل كواليس فعاليات ورشة مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، فقد أوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية خلال كلمته الافتتاحية على أهمية بناء قدرات وطنية وعربية قادرة على التعامل بفعالية مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية، وذلك من خلال تعزيز التعاون العلمي والتقني بين الدول العربية.

وأكد أن ورشة مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ النووية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

هيئة الطاقة الذرية

ومن ناحيته، صرح الدكتور فراس راضي ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز جاهزية الدول العربية لمواجهة أي حوادث نووية أو إشعاعية، وذلك عبر تقديم الدعم الفني والتدريبي للمؤسسات الوطنية المعنية، مشيرًا إلى أن ورشة مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية تتناول مجموعة من المحاضرات العلمية والتدريبات العملية التي تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.

وأشار الدكتور فراس راضي إلى أن مصر تنقل خبراتها من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى الدول العربية في مجال الطواريء النووية والإشعاعية نظراً لما تمتلكه هيئة الطاقة الذرية المصرية من خبرات كبيرة وتاريخ كبير في هذا المجال.

وفي السياق ذاته أوضحت الدكتورة وفاء فوزي السيد المنسق المحلي لورشة العمل أنها تتضمن محاضرات متخصصة حول تقييم المخاطر، استراتيجيات الوقاية الإشعاعية، وإجراءات حماية العمال في حالات الطوارئ، مشيرةً إلى أن المشاركين سيخوضون تمارين عملية على استخدام أجهزة القياس والملابس الواقية، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريو عملي لحادث نقل مواد مشعة.

ويشارك في البرنامج التدريبي 21 متدرباً من 12 دولة عربية وهي مصر، الأردن، السعودية، العراق، اليمن، تونس، لبنان، ليبيا، فلسطين، موريتانيا، سوريا والبحرين، ومن المقرر أن تختتم الورشة في 10 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم التوصيات النهائية وتوزيع الشهادات على المشاركين.

هيئة الطاقة الذرية

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