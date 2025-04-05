أوكرانيا تستهدف منشآت الطاقة في روسيا 14 مرة خلال 24 ساعة

تشهد الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الرابع تطورات متسارعة ومتلاحقة، وسط سقوط آلاف الجنود الروس والأوكرانيين ودمـ ـار الآلات والمعدات العسـ ـكرية للبلدين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر مستجدات الحـ ـرب بين روسيا وأوكرانيا، وتفاصيل هالـ ـجوم الذي شنته أوكرانيا علي منشآت الطاقة الروسية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تفاصيل الهـ ـجوم الذي شنته أوكرانيا علي منشآت الطاقة في روسيا

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية هـ ـاجمت منشآت الطاقة الروسية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

رئيس روسيا

ونفذ أوكرانيا الهـ ـجمات على أهداف حيوية في روسيا في مناطق بريانسك، وبيلجورود، وسمولينسك، وخيرسون، وفورونيج، وليبيتسك، وكذلك في جمهورية لوجانسك الشعبية، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

أوكرانيا تسقط 51 طائرة مسيرة من أصل 91 أطلقتها روسيا خلال الليل

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 51 طائرة مسيرة من أصل 91 أطلقتها روسيا خلال الليل في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد، في إطار الحـ ـرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن 31 جهاز محاكاة طائرات مسيرة لـ روسيا فُقدت في مواقعها دون عواقب وخيمة، ما يعني أنها استخدمت الحـ ـرب الإلكترونية لاعتراضها أو حجبها، بحسب ما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية.

تضرر العاصمة الأوكرانية جراء الهـ ـجوم الذي شنته روسيا

وتضررت العاصمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مناطق سومي ودنيبروبيتروفسك وجيتومير، جراء الهـ ـجوم الذي شنته روسيا.

ونصحت القوات الأوكرانية المواطنين في سومي بالبقاء في الملاجئ، حيث تتجه المزيد من الطائرات المسيرة نحو المدينة ومحيطها.

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس

ومنذ عدة أيام، كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروس والأوكرانيين علي حد سواء.

وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قـ ـتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 918 ألفا و180 فردا، من بينهم 1410 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10515 دبابة، منها 10 دبابات أمس الثلاثاء، و21880 مركبة قـ ـتالية مدرعة، و25576 نظام مـ ـدفعية، و1347 من أنظمة راجمات الصـ ـواريخ متعددة الإطلاق، و1123 من أنظمة الدفاع الجوي.

الرئيس الأوكراني

وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه تم أيضا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31505 طائرات مسيرة، و3123 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و42687 من المركبات وخزانات الوقود، و3787 من وحدات المعدات الخاصة.

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