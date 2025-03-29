زيلينسكي يكشف عن هـ ـجوم روسيا العنـ ـيف علي عدد من المناطق الأوكرانية

شنت دولة روسيا هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي عدد من المناطق الأوكرانية بأكثر من 170 طائرة مسيرة، وذلك في تطور خـ ـطير لـ الحـ ـرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عدة سنوات والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير الإصابات والوفيات في صفوف الجيشيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته روسيا علي عدة مناطق أوكرانيا وما أسفر عنه من سقوط عدد من القـ ـتلي والجرحي في صفوف الجيش الأوكراني، وذلك وفقًا لما كشفه الرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي.

الرئيس الأوكراني يكشف عن تفاصيل هـ ـجوم روسيا على عدد من المناطق الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن روسيا شنت هـ ـجمات على عدد من المناطق الأوكرانية بأكثر من 170 طائرة مسيرة بما في ذلك أكثر من 100 طائرة من طراز "شاهد".

الرئيس الأوكراني

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" إن هـ ـجوم روسيا الضخم استهدف مناطق دنيبرو، وكييف، وسومي، وخاركوف، وخميلنيتسكي.

الرئيس الأوكراني يكشف عن خسائر أوكرانيا جراء هـ ـجوم روسيا عليها

وأضاف الرئيس الأوكراني أن هـ ـجوم روسيا على منطقة دنيبرو، أسفر عن مقـ ـتل أربعة أشخاص، وأصيب واحد وعشرون شخصًا، بينهم امرأة حامل ودُمّـ ـرت أو تضررت مبانٍ سكنية، ومجمع فندقي ومطعم، ومرائب سيارات، وورشة تصليح سيارات في المدينة.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن روسيا تسخر من جهود السلام العالمية، إذ تُطيل أمد الحـ ـرب وتُرتكب هذه الأعمال الإرهـ ـابية لأنها لا تزال لا تشعر بضغط حقيقي.

وكانت روسيا قد شنت هـ ـجومًا بطائرات مسيرة على ميناء ميكولايف الأوكراني، الذي يتيح للبلاد فرصة الوصول إلى البحر الأسود، وقصـ ـفت مدينة كريفي ريه، فيما وصفه مسؤولان أوكرانيان اليوم الأربعاء بأنه أكبر هـ ـجوم بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحـ ـرب.

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 56 مسيّرة أطلقتها روسيا

ومن جانبه، أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 56 من أصل 117 مسيّرة أطلقتها روسيا ليلا.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية ميكولايف، إن المدينة شهدت انقطاعات طارئة للكهرباء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلن حاكم المنطقة تدمير سبع طائرات مسيرة أطلقتها روسيا فوق المنطقة ليلا.

فيما، قال أولكسندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا، إن حرائق اندلعت وتضررت مبان في هـ ـجوم روسيا ولم يسفر عن وفيات.

وكتب فيلكول على تليجرام يقول: "يبدو أن المحـ ـتلين يريدون السلام بهذه الطريقة"، واصفًا الهـ ـجوم بأنه الأكبر بطائرات مسيرة على المدينة خلال الحـ ـرب.

زيلينسكي ويوتين

وأضاف رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا: "الأهم من ذلك هو أنه لم تقع وفيات أو إصابات".

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