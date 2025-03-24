الجيش الأوكراني يكشف عن خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

كشف الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية، والتي تسببت في إزهاق أرواح عدد كبير من المواطنين الروس والأوكرانيين علي حد سواء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه الجيش الأوكراني عن حصيلة القـ ـتلي والجـ ـرحي العسـ ـكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب مع أوكرانيا، وكذلك خسائر الجيش الروسي في المعدات والآلات

الجيش الأوكراني يكشف حصيلة قتـ ـلى وجـ ـرحى العسـ ـكريين الروس.

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قـ ـتلى وجـ ـرحى العسكريين الروس منذ بداية الحـ ـرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 904 آلاف و760 فردا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الرئيس لأوكراني

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة لـ الجيش الأوكراني، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

الجيش الأوكراني يكشف خسائر روسيا منذ بداية الحـ ـرب

وبحسب بيان الجيش الأوكراني دمـ ـرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحـ ـرب 10420 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأحد، و21652 مركبة قتالية مدرعة، و25129 نظام مدفعية، و1338 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1117 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيان الجيش الأوكراني أنه تم أيضًا تدمـ ـير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و30641 طائرة مسيرة، و3121 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و41726 من المركبات وخزانات الوقود، و3785 من وحدات المعدات الخاصة.

روسيا تعلن تدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضيها

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي دمـ ـرت الليلة الماضية، 28 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا بما في ذلك 12 طائرة فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليوم: "خلال الليلة الماضية، اعترضت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي ودمرت 28 طائرة بدون طيار أوكرانية: 12 طائرة بدون طيار فوق مقاطعتي بريانسك وروستوف، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة بدون طيار واحدة فوق إقليم كراسنودار وأخرى فوق بحر آزوف".

حصيلة ضحايا هـ ـجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية علي روسيا

وفي السياق ذاته، كتب حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، على قناته في تيلجرام، أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة هـ ـجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المنطقة.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

الرئيس الروسي

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلجورود، كورسك، وبريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة.

بدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية بفعالية عالية خلال التصدي لهجمات العدو، وتقوم بإفشال غالبية هجماته.

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