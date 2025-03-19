زيلينسكي: من المهم أن نتلقى إحاطة بكافة تفاصيل محادثة ترامب وبوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تأييده مبدأ هدنة مع روسيا لثلاثين يوماً تشمل عدم إستهداف منشآت الطاقة، مشدداً على ضرورة الحصول على "تفاصيل" من واشنطن المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

زيلينسكي: من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم اقتراحه فعلاً خلال محادثات واشنطن وموسكو



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب: "سندعم إقتراحات كهذه، ولكن من الأهمية بمكان أن نعرف التفاصيل وما تم إقتراحه فعلا".

وأضاف: "أعتقد أنه من الصواب أن نجري محادثة مع الرئيس ترامب، وسنعرف بالتفصيل ما عرضه الروس على الأمريكيين أو ما عرضه الأمريكيون على الروس".



و أكد زيلينسكي أن "شروط بوتين بالنسبة إلى الهدنة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا وتظهر أنه غير مستعد لإنهاء الحرب".

كما كشف أن "الجيش الأوكراني يواصل القتال في منطقة كورسك الروسية".



وفي منطقة كورسك، تواجه القوات الأوكرانية صعوبات في الأيام الأخيرة، وتتراجع بشكل حاد في مواجهة الهجمات المضادة الروسية بعد أن احتلت فيها مئات الكيلومترات المربعة إثر هجوم مفاجئ في صيف 2024.

الكرملين بوتين وترامب أجريا مباحثات مفصلة وصريحة



أعلن الكرملين، الثلاثاء، عن إنتهاء المباحثات الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب .

وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "المباحثات انتهت".

وكشف الكرملين أيضا أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح إن بوتين وترامب أجريا مباحثات "مفصلة وصريحة" بشأن أوكرانيا، مضيفا أن بوتين أكد التزامه بالحل السلمي للصراع، كاشفا أن الرئيس الروسي وافق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.



وأضاف : "أوكرانيا وروسيا ستتبادلان 175 أسيرا مقابل 175 آخرين"، مبرزا أنه "ما تزال هناك عدد من النقاط المتعلقة بضمان السيطرة على وقف إطلاق النار المحتمل".

وختم المتحدث بإسم الكرملين بالقول إن "بوتين وترامب اتفقا على البقاء على تواصل".

البيت الأبيض : الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بسلام دائم

من جهته فقد أعلن البيت الأبيض في بيان له إن ترامب وبوتين قد إتفقا على "ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا"، مشددين على أن "هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم".



و لفّت البيان إلى أن الطرفين "أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

و أشار البيان إلى أن : "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم.. كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

من جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية أنه من المحتمل أن يعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، أرضاً روسية في إطار اتفاق سلام مستقبلي محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



فقد نقل موقع "سيمافور" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.

ولفت الموقع إلى أن أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.

وذكر الموقع أن البيت الأبيض رفض التعليق على الخبر.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم إعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.

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