اتصال هاتفي بين بوتين وترامب وهذه أهم ملفات النقاش بينهما

الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب.. كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما كشفه المتحدث باسم الكرملين عن الاتصال الهاتفي المقرر أجراه اليوم الثلاثاء، بين بوتين وترامب، وأهم الملفات التي يتم بحثها بين الطرفين.

الكرملين يكشف عن خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن هناك خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار الجهود لإنهاء القـ ـتال في أوكرانيا.

بوتين وترامب

وقال المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي اليومي عبر الهاتف، "نعم، هذا صحيح، يجري الإعداد لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء".

هل كشف الكرملين عن محتوي الاتصال الهاتفي المرتقب بين بوتين وترامب؟

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن كشف أي تفاصيل بخصوص ما سيتحدث عنه الرئيسان، قائلا: "نحن لا نستبق الأحداث أبدًا" و"محتوى المحادثات بين الرئيسين لا يخضع لأي نقاش مسبق".

ترامب يكشف عن تفاصيل محادثاته مع بوتين

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد كشف عن عزمه التحدث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ومناقشة إنهاء الحـ ـرب في أوكرانيا بعد المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في موسكو.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، خلال رحلة عودته إلى واشنطن من فلوريدا: "سأتحدث مع الرئيس بوتين اليوم الثلاثاء، لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ترامب يكشف عن الملفات التي سيناقشها مع بوتين في الاتصال المرتقب

وأضاف ترامب: "نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحـ ـرب، ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد بأن لدينا فرصة جيدة جدًا".

و عندما سئل عن التنازلات التي تتم دراستها في مفاوضات وقف إطـ ـلاق النـ ـار، قال ترامب: "سنتحدث عن الأرض، سنتحدث عن محطات الكهرباء"، موضحًا: "أعتقد أنه تمت بالفعل مناقشة الكثير من هذه الأمور باستفاضة بين الجانبين، أوكرانيا وروسيا، نحن نتحدث بالفعل عن تقسيم بعض الأصول".

ترامب

ترامب يحاول كسب دعم بوتين لمقترح وقف إطـ ـلاق النـ ـار لمدة 30 يومًا

ويحاول ترامب كسب دعم بوتين لمقترح وقف إطـ ـلاق النـ ـار لمدة 30 يومًا، والذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي، في حين واصل الجانبان تبادل الضـ ـربات الجوية المكثفة في مطلع الأسبوع، واقتربت روسيا من طرد القوات الأوكرانية من المنطقة التي تسيطر عليها منذ شهور في كورسك في غرب روسيا.

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