بوتين للجنود الأوكرانين: إلقوا أسلحتكم و سأضمن لكم الحياة الكريمة

دعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة كورسك إلى الاستسلام، متعهداً بحُسن المعاملة وعدم التعرض لهم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



بوتين للجنود الأوكرانين : إلقوا أسلحتكم وسنضمن لكم حياة كريمة

جاء ذلك بعد دعوة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب إلى "الحفاظ" على حياة الجنود الأوكرانيين.



وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية "نحن متعاطفون مع دعوة الرئيس ترامب"، مضيفا "إذا ألقوا أسلحتهم وإستسلموا، سيضمن لهم ذلك الحياة والمعاملة الكريمة"، داعيا قادة أوكرانيا إلى إصدار أمر لقواتهم بالاستسلام.



ترامب يشيد بالمحادثات مع روسيا

من جهته فقد أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه تم إجراء محادثات "جيدة ومثمرة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



و أوضح ترامب، في تدوينة على حسابه في "تروث سوشيال": "أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع بوتين أمس الخميس".

وأضاف: "هناك احتمال كبير جدا أن تنتهي هذه الحرب المروعة والدموية أخيرا".



وتابع: "لكن في هذه اللحظة تحديدا، آلاف الجنود الأوكرانيين محاصرون بالكامل من قبل الجيش الروسي، وفي وضع حرج للغاية. لقد طلبتُ بشدة من الرئيس بوتين إنقاذ أرواحهم".



وأوضح: "ستكون هذه مجزرة مروعة، لم نشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".



زيلينسكي يتهم بوتين بالإستعداد المسبق لعرقلة الهدنة

بدوره فقد إتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإتخاذ إستعدادت مسبقة لقطع الطريق أمام أي مقترحات متعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، زاعماً أن موسكو ليست لديها النية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية اليومية: "لقد سمعنا جميعا كلمات بوتين المتوقعة للغاية والمنطوية على كثير من التلاعب"، داعياً إلى زيادة الضغط على موسكو.

وكان زيلينسكي قد أعتبر في وقت سابق أن عدم صدور رد "جاد" من موسكو على المقترح الأمريكي يعني بأن الكرملين يسعى لمواصلة القتال في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا قد وافقت بشكل فوري على مقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوم دون قيد أو شرط فيما أكدت روسيا أن الفكرة جيدة لكنها تحتاج إلى الكثير من المداولات مع الإدارة الأمريكية .

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