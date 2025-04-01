الصين تؤكد على رغبتها في التعاون مع روسيا لإحلال السلام في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، الثلاثاء، أنّ بلاده مستعدّة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع دعمها لموسكو في دفاعها عن"مصالحها" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



وانج يي: سنعمل مع روسيا من أجل إسهامات جديدة في قضية السلام

ولاحقا، أكد وانج خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستعمل مع روسيا من أجل "تقديم إسهامات جديدة في قضية السلام والتنمية للبشرية".

وأضاف أن "التعاون الشامل بين الصين وروسيا في العصر الجديد سيتجدد بالتأكيد ويكتسب حيوية جديدة ويرتقي إلى مرحلة جديدة".

وتابع وانج خلال مقابلة أجرتها معه ريا نوفوستي إن بلاده "مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي... في حلّ" النزاع الدائر منذ أكثر من 3 سنوات في أوكرانيا.



فيما أعرب وانج ونظيره الروسي سيرجي لافروف

عن ارتياحهما لانتقال العلاقات بين البلدين إلى "مستوى جديد" وقال لافروف إن العلاقات ستواصل النمو "على كل الجبهات".

وكانتا موسكو وبكين قد عززتا علاقاتهما العسكرية والتجارية منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 2022، على الرغم من تأكيد الصين حيادها في هذا النزاع.



ويقوم وانج بزيارة رسمية إلى روسيا منذ 31 مارس إلى 2 أبريل، بحسب وزارة الخارجية الصينية.

ومن المقرر أن يلتقي كذلك الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب الكرملين.



الصين تنفي الإنضمام لقوات حفظ السلام الدولية في أوكرانيا

و على صعيد آخر فقد شهدت الأيام الماضية تواتر العديد من الأنباء حول مناقشة مسؤولين صينيين مشاركة البلاد في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد إنتهاء الحرب.

من جهته فقد أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية، جيا كون، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، مضيفًا أن الصين تعتزم الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي لدفع جهود السلام وتهيئة الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع.

وكانت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق نقلاً عن مصادر، أن الصين تناقش مع دول الاتحاد الأوروبي إمكانية مشاركتها في مهمة حفظ السلام في أوكرانيا بعد إنتهاء الحرب الحالية.

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