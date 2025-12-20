ملاك أراضي أكتوبر الجديدة يطلقون نداء استغاثة عاجل للدولة بسبب تعديات تعوق البناء والتنمية.

مناشدات بسبب تعديات تعوق البناء والتعمير

أطلق مئات من ملاك أراضي منطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، نداء استغاثة عاجل إلى الجهات المعنية بالدولة، بسبب ما وصفوه بتعديات جسيمة وممارسات غير قانونية تعوق أعمال البناء والتعمير داخل واحدة من أهم مناطق التوسع العمراني، والتي تضم مشروعات الإسكان المتميز و«بيت الوطن» وقرعة 2018 بأحياء بادية شمال الواحة وأراضي المسلسلات شمال المطار.

ظهور مجموعات مجهولة وفرض السيطرة بالقوة

وأكد الملاك، في شكوى جماعية، أن المنطقة تشهد خلال الفترة الأخيرة ظهور مجموعات مجهولة الهوية تفرض سيطرتها بالقوة على مواقع الأراضي، وتمنع الملاك من ممارسة حقهم القانوني في البناء، من خلال فرض إتاوات مالية وإجبارهم على التعامل الحصري معهم في أعمال الحفر وتوريد مواد البناء، في مخالفة صريحة للقانون واعتداء مباشر على هيبة الدولة.

توقف أعمال البناء لدى غالبية الملاك

وأوضح المتضررون أن هذه الممارسات تسببت في توقف أعمال البناء لدى نحو 95% من الملاك، خاصة مع فرض أسعار مبالغ فيها على أعمال الحفر، وصلت إلى نحو 250 ألف جنيه لقطعة أرض مساحتها 500 متر مربع، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز 60 ألف جنيه، إلى جانب منع دخول معدات الحفر أو المقاولين المستقلين إلى المنطقة تحت التهديد.

بوابات غير قانونية واحتكار مواد البناء

وأشار الملاك إلى قيام تلك المجموعات بإنشاء بوابات غير قانونية على مداخل المسلسلات السكنية السبعة، ومنع دخول السيارات والمعدات إلا بعد دفع مبالغ مالية، فضلًا عن احتكار توريد مواد البناء وفرض زيادات كبيرة على أسعار الحديد والأسمنت والطوب والرمل والزلط والخرسانة الجاهزة، مع توريد خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات، ما يمثل خطرًا مباشرًا على السلامة الإنشائية.

رسوم حراسة ودفان ومياه بأسعار مبالغ فيها

وأضافوا أن التعديات شملت فرض رسوم حراسة «غفراء» بشكل إجباري حتى في فترات توقف العمل، إلى جانب فرض تكلفة مبالغ فيها لأعمال الدفان، ومنع الملاك من استخدام ناتج الحفر الخاص بهم، فضلًا عن رفع أسعار توريد المياه بنحو 60% عن السعر الحقيقي.

تهديد لمشروعات قومية وصورة الاستثمار

وحذر ملاك الأراضي من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد مستقبل مشروعات قومية كبرى، وعلى رأسها مشروع «بيت الوطن»، ويؤدي إلى تشويه الصورة الاستثمارية للمدن الجديدة، فضلًا عن نزيف مالي متواصل قد يجبر عددًا من الملاك على التخلي عن أراضيهم، رغم اقتراب انتهاء المهلة الرسمية للبناء خلال عام واحد فقط.

مطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية

وطالب الملاك بتدخل عاجل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لإزالة كافة المظاهر غير القانونية وإعادة الانضباط للمنطقة، إلى جانب تحرك حاسم من وزارة الداخلية لضبط المتورطين في هذه التعديات، مع رفع الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية حفاظًا على حقوق آلاف الأسر ودعمًا لجهود الدولة في التعمير والتنمية.

تأكيد الثقة في مؤسسات الدولة

وأكد ملاك أراضي شمال مطار أكتوبر الجديدة ثقتهم الكاملة في مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض سيادة القانون، مشددين على أنهم يقفون داعمين لمسيرة التنمية، لكنهم يطالبون فقط بحمايتهم من الخارجين على القانون وتمكينهم من البناء وفق الضوابط التي أقرتها الدولة.