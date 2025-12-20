الإفتاء تعلن الأحد أول أيام شهر رجب 1447 هجريًا.. ليلة عظيمة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، بعد استطلاع هلال شهر رجب الحرام لعام 1447 هجريًا من خلال مراصدها الفلكية والشرعية، ثبوت رؤية الهلال، مؤكدة أن غدًا الأحد 21 ديسمبر 2025 هو أول أيام شهر رجب، أحد الأشهر الحُرم ذات المكانة الدينية الخاصة في الإسلام، ويرصد الموجز التفاصيل.

دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر رجب رسميًا

وأوضحت الإفتاء أن عملية الاستطلاع تمت مساء السبت 20 ديسمبر 2025 الموافق 29 جمادى الآخرة 1447 هـ، وجاءت الرؤية الشرعية صحيحة، ليبدأ شهر رجب مع غروب شمس السبت.

متى تبدأ أول ليلة من شهر رجب؟

تبدأ أول ليلة من شهر رجب من مغرب يوم السبت وحتى فجر الأحد، وهي ليلة عظيمة الشأن، ورد في فضلها عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها من الليالي التي لا يُرد فيها الدعاء.

أول ليلة من رجب.. ليلة يُستجاب فيها الدعاء

ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله:

«خمس ليالٍ لا تُرد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر».

كما نقل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أن الدعاء يُستجاب في هذه الليالي المباركة، ما يجعل أول ليلة من رجب فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله.

لماذا سُمي شهر رجب بهذا الاسم؟

قال الدكتور هاني تمام، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن شهر رجب سُمي بهذا الاسم لأنه كان يُعظَّم ويُجَلّ عند العرب، وهو من الأشهر الحُرم، وله عدة أسماء تدل على مكانته، أبرزها رجب الأصب؛ لأن الرحمة تُصب فيه صبًّا.

وأضاف أن شهر رجب يمثل بداية النفحات الإيمانية ومقدمات الاستعداد لشهر رمضان، ويليه شعبان ثم رمضان، وهي سلسلة زمنية تُهيئ المسلم روحيًا للطاعات.

فضل شهر رجب في السنة النبوية

يُعد شهر رجب من الأشهر الحُرم التي لها مكانة خاصة، وقد ورد في الحديث الشريف عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ أشار إلى فضل الأشهر التي يغفل عنها الناس بين رجب ورمضان، ما يؤكد مكانة رجب كمدخل روحي مهم قبل رمضان.

صيام شهر رجب.. ما ورد في السُّنة

وردت أحاديث صحيحة تُشير إلى مشروعية الصيام في الأشهر الحُرم، ومنها شهر رجب، دون تخصيص يوم بعينه. فقد أرشد النبي ﷺ إلى الصيام من الأشهر الحرم وترك بعضها، بما يحقق التوازن دون مشقة.

أدعية مستحبة في أول ليلة من شهر رجب

يحرص المسلمون مع دخول شهر رجب على الإكثار من الدعاء، ومن الأدعية المستحبة:

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج همومنا

اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير، ونورًا في قلوبنا، وسعة في أرزاقنا

شهر رجب.. محطة إيمانية قبل رمضان

يمثل شهر رجب فرصة عظيمة لمراجعة النفس، والتوبة، والإكثار من الطاعات، تمهيدًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تتجدد فيه النيات وتُفتح أبواب الرحمة والمغفرة.