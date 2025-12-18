جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية.. المواعيد الكاملة

يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية، بالتزامن مع اقتراب انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، لمعرفة مواعيد الامتحانات وتنظيم خطة المراجعة لكل مادة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية 2026

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رسميًا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الطلاب للاستعداد الجيد قبل بدء الامتحانات، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات المنظمة لسير اللجان داخل المدارس.

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بالشرقية

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة الشرقية يوم الخميس 15 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 22 يناير 2026، وتشمل جميع المواد الدراسية الأساسية والأنشطة، وفق جدول زمني يراعي الفواصل الزمنية بين المواد.

وأكدت المديرية أن إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية مبكرًا يهدف إلى مساعدة الطلاب على تنظيم وقتهم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 بالشرقية

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية على النحو التالي:

الخميس 15 يناير 2026

التربية الفنية: من 9:00 إلى 11:00

التربية الدينية: من 11:30 إلى 1:00

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 1:30 إلى 2:30

السبت 17 يناير 2026

الجبر والإحصاء: من 9:00 إلى 11:00

الأحد 18 يناير 2026

اللغة العربية والخط والإملاء: من 9:00 إلى 11:30

الثلاثاء 20 يناير 2026

العلوم: من 9:00 إلى 11:00

الأربعاء 21 يناير 2026

الدراسات الاجتماعية: من 9:00 إلى 11:00

الخميس 22 يناير 2026

اللغة الأجنبية: من 9:00 إلى 11:00

الهندسة: من 11:30 إلى 1:30

توجيهات تعليم الشرقية لطلاب الشهادة الإعدادية

وشددت مديرية التعليم على ضرورة التزام الطلاب بالحضور في المواعيد المحددة، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، مع التأكيد على تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات لضمان سيرها في أجواء هادئة وآمنة.

ويُعد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الطلاب حاليًا، خاصة مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وبداية مرحلة المراجعات النهائية.

