محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. رابط مباشر للاستعلام برقم الجلوس

الإعلان الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج.. اعتمد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024-2025، تمهيدًا لإعلانها رسميًا على موقع مديرية التربية والتعليم بـ سوهاج خلال الساعات القليلة المقبلة، ويترقب أكثر من 94 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، إعلان النتائج بفارغ الصبر بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية، ويرصد الموجز التفاصيل.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 64.39%

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025، حيث بلغت نسبة النجاح 64.39% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 83 ألفا 817 طالبا وطالبة حضر منهم 94 ألفا 405 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 60 ألف 544 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 64.39%

ووجه "سراج" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجها التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم .

وصرّح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أعمال التصحيح جرت بشكل منظم ودقيق في 3 كنترولات فرعية تغطي القطاعات التعليمية الثلاثة بالمحافظة.

تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات

وأضاف وكيل الوزارة أن التصحيح بدأ بعد نهاية الامتحانات التي اختتمت يوم 4 يونيو الماضي، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم داخل 485 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الإحدى عشرة بالمحافظة، وتمت عملية التصحيح في ثلاث قطاعات رئيسية:

قطاع الشمال: إدارات طما، وطهطا، وجهينة.

قطاع الوسط: إدارات سوهاج، وأخميم، والمراغة، والمنشاة، وساقلتة.

قطاع الجنوب: إدارات جرجا، والبلينا، ودار السلام.

وأشار إلى أن مراحل التصحيح بدأت بتجميع أوراق الإجابات، ثم توزيعها على المعلمين، تليها مرحلة الرصد والمراجعة الدقيقة، قبل اعتماد النتائج من السيد المحافظ.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بـ سوهاج 2025 برقم الجلوس

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بسوهاج من خلال الموقع الرسمي لمديرية التعليم، وذلك عبر إدخال رقم الجلوس في الرابط التالي:

رابط النتيجة المباشر

هذا الرابط يتيح للجميع معرفة الدرجات الكاملة فور اعتمادها ورفعها على الموقع.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي بـ سوهاج 2025

أعلنت مديرية التربية والتعليم أن إجمالي الدرجات للفصلين الدراسيين يبلغ 280 درجة، موزعة على المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

العلوم: 40 درجة



ويتم احتساب النجاح بناءً على المجموع الكلي للطالب، مع مراعاة قواعد التنسيق الداخلي لكل مدرسة.

تصدر محركات البحث.. "نتيجة الشهادة الإعدادية بـ سوهاج" في الصدارة

خلال الساعات الأخيرة، تصدرت كلمات البحث مثل: "نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بسوهاج" و"نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس" و"رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسوهاج"، قوائم الترند على محرك جوجل، في إشارة إلى الاهتمام الواسع من الأسر المصرية بالنتائج المنتظرة.

نصائح للطلاب بعد إعلان النتيجة

بعد ظهور النتيجة، ينصح خبراء التعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم مقارنة النتائج بين الطلاب والتركيز على بناء خطة تعليمية للمرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب اختيار نوعية التعليم الثانوي، سواء العام أو الفني أو التكنولوجي.

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