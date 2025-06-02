تعليم الجيزة تقرر حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية.. ما القصة؟

امتحانات الشهادة الإعدادية.. أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية بعد تورطهم في أحداث شغب تخلّ بسير الامتحانات وانضباطها.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وأكد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي حصل الموجز على نسخة منه، أن المديرية لن تتهاون في الحفاظ على هيبة الامتحانات ونزاهتها، وأن كل من يعبث بمستقبل الطلاب أو يتسبب في إخلال نظام الامتحانات سيُحاسب وفق اللوائح المنظمة دون مجاملة.

فيديو متداول يكشف فوضى داخل لجنة امتحانية

رصدت المديرية مقطع فيديو من داخل لجنة مدرسة الشهيد أحمد جميل الإعدادية يُظهر مشهدًا يخل بالانضباط داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية، وقد تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما استدعى التدخل الفوري من الجهات التعليمية.

قرارات عاجلة ضد المخالفين في امتحانات الإعدادية

وبناء عليه أصدرت المديرية قرارات عاجلة ضد المخالفين، بحرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الإعدادية واستبعاد المراقب الأول للجنة وإحالته للتحقيق الفوري بسبب تقصيره في الرقابة وعدم منع الفوضى.

وأكدت المديرية أن كل من يتورط في التستر أو التساهل مع المخالفات سيواجه إجراءات صارمة وفق اللوائح.

امتحانات الإعدادية

تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب وأولياء الأمور

في سياق متصل، أصدرت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، بقيادة آمال علي مدير عام الإدارة وخالد الأمين وكيل الإدارة، تحذيرًا واضحًا إلى جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، مشددة على أن إثارة الشغب داخل اللجان جريمة لا تُغتفر.

وأوضحت الإدارة أن أي محاولة للإخلال بالنظام الامتحاني سواء فردية أو جماعية قد تؤدي إلى:

الحرمان من الامتحانات لمدة عامين.

التحقيق القانوني العاجل.

إخطار ولي الأمر بالإجراءات المتخذة.

غرفة عمليات متابعة امتحانات الإعدادية

من داخل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير الامتحانات، شارك سعيد عطية في اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرانس، شدد فيه على أهمية تأمين اللجان، والتصدي لأي مظاهر للفوضى.

ووجه رسالة مؤثرة إلى الطلاب وأولياء الأمور قال فيها:"أنتم الحلم الذي نراهن عليه. الامتحانات اختبار للعلم والضمير معًا. لن نسمح بتضييع تعب عام كامل بسبب لحظة تهوّر. تعاونوا معنا، فمستقبل أبنائكم أمانة في أعناقنا."

القانون فوق الجميع

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون، وأنها تضع تكافؤ الفرص واحترام الانضباط في مقدمة أولوياتها، مع ضمان حصول كل طالب مجتهد على حقه دون تمييز.

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